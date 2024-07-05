Бронювання викладачів: яких працівників сфери освіти не призвуть до ЗСУ

Адвокатка Лариса Кісь розповіла, що викладачі та вчителі, наукові та науково-педагогічні працівники на ставку не менше ніж 0,75 мають право на відстрочку.

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Новий закон про мобілізацію передбачає, що право на відстрочку мають ті працівники галузі освіти, які мають науковий ступінь. Про це розповіла адвокатка "Де-Юре" Лариса Кісь виданню РБК-Україна.

За її словами, викладачі та вчителі, наукові та науково-педагогічні працівники на ставку не менше ніж 0,75 мають право на відстрочку. До цієї категорії входять працівники вищих і фахових вишів, наукових установ та організацій, які мають науковий ступінь.

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Крім того, як сказала юристка, право на відстрочку мають педагоги фахових вищих, професійно-технічних навчальних закладів та загальноосвітніх шкіл у тому разі, якщо вони працюють за основним місцем роботи на щонайменше 0,75 ставки.

Також Кісь заявила, що відстрочка для викладачів університетів, у яких немає наукових ступенів, не передбачена.

За словами юристки, склалася ситуація, що студенти — чоловіки певних форм навчання мають право на відстрочку, а їхні викладачі чоловічої статі — ні.

"Здебільшого це асистенти, старші викладачі, просто викладачі, які, зокрема, забезпечують проведення лабораторних робіт, практичних занять, семінарські заняття у вишах", — сказала вона.

Також, за її словами, бронь від мобілізації мають шкільні вчителі без наукового ступеня.

Які документи потрібні викладачам, щоб отримати відстрочку:

довідка навчального закладу про займану посаду за основним місцем роботи та розмір частки ставки під час оплати праці (не менше 0,75);

диплом про науковий ступінь.

Кісь сказала, що також необхідно написати заяву.

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