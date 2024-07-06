Взять Одесскую область в кольцо: в ВМС рассказали, какой план ВС РФ удалось сорвать (видео)

Оккупанты собирались взять Одесскую область в кольцо, и только после этого высаживать морской десант в Одессе. Но их планам, как рассказал командующий ВМС ВСУ, помешали бойцы 80 ОДШБр.

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Морская десантная операция, как правило, это не основной, а лишь вспомогательный вид операций при полномасштабных боевых действиях. Чтобы россияне решились осуществить десантную операцию на приморском направлении, они должны были иметь успехи на суше. Об этом на канале "Мосейчук +" рассказал вице-адмирал, командующий ВМС ВСУ Алексей Неижпапа.

В феврале 22-го года противник должен был даже не только захватить Николаев, а идти на Одессу с севера, взяв Одесскую область в кольцо, и только после этого высаживать морской десант.

"Этого не произошло", — напомнил Неижпапа, ведь 80 бригада десантно-штурмовых войск остановила российские войска под Вознесенском.

С начала полномасштабной агрессии, отметил он, противник вел демонстрационные действия у наших берегов, полностью сформировав группировку кораблей, которые могли высадить полный бригадный комплект морской пехоты со всеми подразделениями: кораблями огневой поддержки и обеспечения. Также там находилась группа "изоляции" района, которая должна была не допустить корабли НАТО в зону боевых действий и плюс тактическая группа, которая занималась применением "Калибров" по всей территории Украины.

Оккупанты подводили корабли десанта почти к побережью, хотя и знали, что они заминированы, чтобы Украина не перебрасывала свои подразделения, которые были заняты в противодесантной обороне, на другое направление. Тогда, вспомнил вице-адмирал, это была 35 бригада и 28 бригада морской пехоты оперативного командования "Юг".

Напомним, в июне представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук заверил, что угроза высадки российского морского десанта в Одесской или других областях Украины сейчас "абсолютно отсутствует".