Взяти Одеську область у кільце: в ВМС розповіли, який план ЗС РФ вдалося зірвати (відео)

Окупанти збиралися узяти Одеську область у кільце, і тільки після цього висаджувати морський десант в Одесі. Але їхнім планам, як розповів командувач ВМС ЗСУ, завадили бійці 80 ОДШБр.

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Морська десантна операція, як правило, це не основний, а лише допоміжний вид операцій при повномасштабних бойових діях. Аби росіяни наважилися здійснити десантну операцію на приморському напрямку, вони повинні були мати успіхи на суходолі. Про це на каналі "Мосейчук +" розповів віцеадмірал, командувач ВМС ЗСУ Олексій Неїжпапа.

У лютому 22-го року противник повинен був навіть не лише захопити Миколаїв, а йти на Одесу з півночі, узявши Одеську область у кільце, і тільки після цього висаджувати морський десант.

"Цього не відбулося", — нагадав Неїжпапа, адже 80 бригада десантно-штурмових військ зупинила російські війська під Вознесенськом.

З початку повномасштабної агресії, зазначив він, противник вів демонстраційні дії біля наших берегів, повністю сформувавши угруповання кораблів, які могли висадити повний бригадний комплект морської піхоти зі всіма підрозділами: кораблями вогневої підтримки та забезпечення. Також там знаходилася група "ізоляції" району, яка мала не допустити кораблі НАТО в зону бойових дій та плюс тактична група, яка займалася застосуванням "Калібрів" по всій території України.

Окупанти підводили кораблі десанту майже до узбережжя, хоча й знали що вони заміновані, щоб Україна не перекидала свої підрозділи, які були зайняті в протидесантній обороні, на інший напрямок. Тоді, пригадав віцеадмірал, це була 35 бригада та 28 бригада морської піхоти оперативного командування "Південь".

Нагадаємо, у червні речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук запевнив, що загроза висадки російського морського десанту в Одеській чи інших областях України наразі "абсолютно відсутня".