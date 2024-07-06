Удары по Миргороду: Безуглая обвинила Воздушные силы в непрофессионализме, детали

По словам нардепа, в ВС ВСУ существует коррупция, профессиональных "пвошников" могут отправлять в пехоту, а также до сих пор не существует рабочих групп, которые бы работали над решением проблем с российскими разведывательными дронами.

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Российские войска продолжают атаковать украинские тыловые объекты. В частности 5 июля был удар по Миргороду. Народный депутат Марьяна Безуглая, которая является членом комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, раскритиковала руководство Воздушных сил. Соответствующее сообщение она опубликовала на своей странице в Фейсбуке.

Оккупанты ударили по украинской авиации в Миргороде, Кривом Роге и Полтаве. Как утверждает нардеп, генералитет в армии не хочет меняться и допускает постоянные ошибки. Она приводит несколько примеров:

ЗРК Patriot был уничтожен оккупантами из-за того, что его не перемещали, как это прописано в "любом военном учебнике";

второй ЗРК Patriot был уничтожен, потому что его редко перемещали и не маскировали. О его местонахождении знали все местные, утверждает нардеп;

нет никаких способов противодействия российским дронам в тылу украинских городов на расстоянии более 100 км в глубину. В Воздушных силах нет рабочей группы или аналитического центра, которые бы разрабатывали решение проблемы;

военные аэродромы до сих пор не имеют подразделений РЭБ и БПЛА, чтобы сбивать вражеские дроны, а средства ПВО могут не перемещать месяцами после применения;

последний пример — удар в Полтавской области. Оккупанты уничтожили ПВО и авиацию, а потом над областью летают разведывательные БПЛА и бьют "как в тире или в компьютерной игре".

Также Безуглая утверждает, что Воздушные силы подделывают статистику. Оккупанты могли запустить пять "Шахедов", их не сбили, а ВС ВСУ якобы пишут о пуске 10 дронов, из которых 5 сбиты. Нардеп заявляет, что в ПВО существует большая коррупционная составляющая. За деньги якобы можно вписываться в наряд, а по факту отсутствовать. Так же можно за деньги устроиться в подразделения ПВО, а "не мазаных" специалистов при этом могут переводить в пехоту.

"В общем, никто ни разу не понес наказание за решения, за потерю техники, за гибель людей. В худшем случае после внутренних расследований виновника куда-то переводили на равнозначную должность. Генерал Олещук на месте и пиарится. При этом он же именно ПВО-шник по образованию, а не летчик. Он руководит летчиками, но проблема еще глубже, в воздушных силах летчики бесправны, они не могут принимать решения и отдавать боевые распоряжения, ими руководят ПВО-шники и пехотинцы. Сейчас для очковтирательства создали еще одно уже упомянутое мной командование в командовании, чтобы летчики притихли и не выносили наболевшее наружу. А когда Герой Украины, пилот Karaya, открыто написал, сколько еще авиация должна потерять воздушных судов, чтобы обратили внимание на важность укрытий, его пост впоследствии загадочно исчез. Надеюсь, пилота не отправили в пехоту", — заявляет Безуглая.

Полное сообщение Марьяны Безуглой Полное сообщение Марьяны Безуглой

Наконец Марьяна написала, что Минобороны Украины якобы самоустранилось от контроля. Она разработала законопроект с изменениями в Воздушный кодекс еще 2 года назад, но Комитет ВРУ по инфраструктуре, как утверждает политик, блокирует рассмотрение во втором чтении.

На момент написания новости Командование Воздушных сил ВСУ, командующий ВС ВСУ и Минобороны не реагировали на критику и заявления народного депутата.

Напомним, 5 июля эксперты объяснили, смогут ли бетонные укрытия защитить самолеты от ударов.

3 июля оккупанты показали, как атаковали аэродром в Кривом Роге.