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Военный Фокус Российско-украинская война

Удары по Миргороду: Безуглая обвинила Воздушные силы в непрофессионализме, детали

авиация украины, миг-29
Фото: Facebook | Украинский истребитель

По словам нардепа, в ВС ВСУ существует коррупция, профессиональных "пвошников" могут отправлять в пехоту, а также до сих пор не существует рабочих групп, которые бы работали над решением проблем с российскими разведывательными дронами.

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Российские войска продолжают атаковать украинские тыловые объекты. В частности 5 июля был удар по Миргороду. Народный депутат Марьяна Безуглая, которая является членом комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, раскритиковала руководство Воздушных сил. Соответствующее сообщение она опубликовала на своей странице в Фейсбуке.

Оккупанты ударили по украинской авиации в Миргороде, Кривом Роге и Полтаве. Как утверждает нардеп, генералитет в армии не хочет меняться и допускает постоянные ошибки. Она приводит несколько примеров:

  • ЗРК Patriot был уничтожен оккупантами из-за того, что его не перемещали, как это прописано в "любом военном учебнике";
  • второй ЗРК Patriot был уничтожен, потому что его редко перемещали и не маскировали. О его местонахождении знали все местные, утверждает нардеп;
  • нет никаких способов противодействия российским дронам в тылу украинских городов на расстоянии более 100 км в глубину. В Воздушных силах нет рабочей группы или аналитического центра, которые бы разрабатывали решение проблемы;
  • военные аэродромы до сих пор не имеют подразделений РЭБ и БПЛА, чтобы сбивать вражеские дроны, а средства ПВО могут не перемещать месяцами после применения;
  • последний пример — удар в Полтавской области. Оккупанты уничтожили ПВО и авиацию, а потом над областью летают разведывательные БПЛА и бьют "как в тире или в компьютерной игре".

Также Безуглая утверждает, что Воздушные силы подделывают статистику. Оккупанты могли запустить пять "Шахедов", их не сбили, а ВС ВСУ якобы пишут о пуске 10 дронов, из которых 5 сбиты. Нардеп заявляет, что в ПВО существует большая коррупционная составляющая. За деньги якобы можно вписываться в наряд, а по факту отсутствовать. Так же можно за деньги устроиться в подразделения ПВО, а "не мазаных" специалистов при этом могут переводить в пехоту.

"В общем, никто ни разу не понес наказание за решения, за потерю техники, за гибель людей. В худшем случае после внутренних расследований виновника куда-то переводили на равнозначную должность. Генерал Олещук на месте и пиарится. При этом он же именно ПВО-шник по образованию, а не летчик. Он руководит летчиками, но проблема еще глубже, в воздушных силах летчики бесправны, они не могут принимать решения и отдавать боевые распоряжения, ими руководят ПВО-шники и пехотинцы. Сейчас для очковтирательства создали еще одно уже упомянутое мной командование в командовании, чтобы летчики притихли и не выносили наболевшее наружу. А когда Герой Украины, пилот Karaya, открыто написал, сколько еще авиация должна потерять воздушных судов, чтобы обратили внимание на важность укрытий, его пост впоследствии загадочно исчез. Надеюсь, пилота не отправили в пехоту", — заявляет Безуглая.

олещук, критика Безуглой Fullscreen
Полное сообщение Марьяны Безуглой
Безугла про Олещука Fullscreen
Полное сообщение Марьяны Безуглой

Наконец Марьяна написала, что Минобороны Украины якобы самоустранилось от контроля. Она разработала законопроект с изменениями в Воздушный кодекс еще 2 года назад, но Комитет ВРУ по инфраструктуре, как утверждает политик, блокирует рассмотрение во втором чтении.

На момент написания новости Командование Воздушных сил ВСУ, командующий ВС ВСУ и Минобороны не реагировали на критику и заявления народного депутата.

Напомним, 5 июля эксперты объяснили, смогут ли бетонные укрытия защитить самолеты от ударов.

3 июля оккупанты показали, как атаковали аэродром в Кривом Роге.