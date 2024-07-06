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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Удари по Миргороду: Безугла звинуватила Повітряні сили в непрофесійності, деталі

авіація україни, міг-29
Фото: Facebook | Український винищувач

За словами нардепки, в ПС ЗСУ існує корупція, професійних "ппошників" можуть відправляти в піхоту, а також досі не існує робочих груп, які б працювали над розв'язуванням проблем з російськими розвідувальними дронами.

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Російські війська продовжують атакувати українські тилові обʼєкти. Зокрема 5 липня був удар по Миргороду. Народна депутатка Марʼяна Безугла, яка є членкинею комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, розкритикувала керівництво Повітряних сил. Відповідний допис вона опублікувала на своїй сторінці у Фейсбуці.

Окупанти вдарили по українській авіації в Миргороді, Кривому Рогу та Полтаві. Як стверджує нардепка, генералітет в армії не хоче змінюватися й допускає постійні помилки. Вона наводить кілька прикладів:

  • ЗРК Patriot було знищено окупантами через те, що його не переміщували, як це прописано в "будь-якому військовому підручнику";
  • другий ЗРК Patriot було знищено, бо його рідко переміщували і не маскували. Про його місцеперебування знали всі місцеві, стверджує нардепка;
  • немає жодних способів протидії російським дронам в тилу українських міст на відстані понад 100 км в глибину. В Повітряних силах немає робочої групи чи аналітичного центру, які б розробляли вирішення проблеми;
  • військові аеродроми досі не мають підрозділів РЕБ та БПЛА, щоб збивати ворожі дрони, а засоби ППО можуть не переміщувати місяцями після застосування;
  • останній приклад — удар в Полтавській області. Окупанти знищили ППО та авіацію, а потім над областю літають розвідувальні БПЛА й бʼють "як у тирі чи в компʼютерній грі".

Також Безугла стверджує, що Повітряні сили підроблюють статистику. Окупанти могли запустити пʼять "Шахедів", їх не збили, а ПС ЗСУ нібито пишуть про пуск 10 дронів, з яких 5 збито. Нардепка заявляє, що в ППО існує велика корупційна складова. За гроші нібито можна вписуватися в наряд, а по факту бути відсутніми. Так само можна за гроші влаштуватися в підрозділи ППО, а "не мазаних" фахівців при цьому можуть переводити в піхоту.

"Загалом, ніхто ні разу не поніс покарання за рішення, за втрату техніки, за загибель людей. У гіршому випадку після внутрішніх розслідувань винуватця кудись переводили на рівнозначну посаду. Генерал Олещук на місці й піариться. При цьому він же саме ППО-шник за освітою, а не льотчик. Він керує льотчиками, але проблема ще глибша, в повітряних силах льотчики безправні, вони не можуть приймати рішення і віддавати бойові розпорядження, ними керують ППО-шники і піхотинці. Зараз для окозамилювання створили ще одне вже згадане мною командування в командуванні, щоб льотчики притихли і не виносили наболіле назовні. А коли Герой України, пілот Karaya, відкрито написав, скільки ще авіація має втратити повітряних суден, щоб звернули увагу на важливість укриттів, його пост згодом загадково зник. Сподіваюсь, пілота не відправили в піхоту", — заявляє Безугла.

олещук, критика безуглої Fullscreen
Повний допис Марʼяни Безуглої
безугла про олещука Fullscreen
Повний допис Марʼяни Безуглої

Насамкінець Марʼяна написала, що Міноборони України нібито самоусунулося від контролю. Вона розробила законопроєкт зі змінами до Повітряного кодексу ще 2 роки тому, але Комітет ВРУ з інфраструктури, як стверджує політикиня, блокує розгляд у другому читані.

На момент написання новини Командування Повітряних сил ЗСУ, командувач ПС ЗСУ та Міноборони не реагували на критику і заяви народної депутатки.

Нагадаємо, 5 липня експерти пояснили, чи зможуть бетонні укриття захистити літаки від ударів.

3 липня окупанти показали, як атакували аеродром у Кривому Розі.