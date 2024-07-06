Удари по Миргороду: Безугла звинуватила Повітряні сили в непрофесійності, деталі

За словами нардепки, в ПС ЗСУ існує корупція, професійних "ппошників" можуть відправляти в піхоту, а також досі не існує робочих груп, які б працювали над розв'язуванням проблем з російськими розвідувальними дронами.

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Російські війська продовжують атакувати українські тилові обʼєкти. Зокрема 5 липня був удар по Миргороду. Народна депутатка Марʼяна Безугла, яка є членкинею комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, розкритикувала керівництво Повітряних сил. Відповідний допис вона опублікувала на своїй сторінці у Фейсбуці.

Окупанти вдарили по українській авіації в Миргороді, Кривому Рогу та Полтаві. Як стверджує нардепка, генералітет в армії не хоче змінюватися й допускає постійні помилки. Вона наводить кілька прикладів:

ЗРК Patriot було знищено окупантами через те, що його не переміщували, як це прописано в "будь-якому військовому підручнику";

другий ЗРК Patriot було знищено, бо його рідко переміщували і не маскували. Про його місцеперебування знали всі місцеві, стверджує нардепка;

немає жодних способів протидії російським дронам в тилу українських міст на відстані понад 100 км в глибину. В Повітряних силах немає робочої групи чи аналітичного центру, які б розробляли вирішення проблеми;

військові аеродроми досі не мають підрозділів РЕБ та БПЛА, щоб збивати ворожі дрони, а засоби ППО можуть не переміщувати місяцями після застосування;

останній приклад — удар в Полтавській області. Окупанти знищили ППО та авіацію, а потім над областю літають розвідувальні БПЛА й бʼють "як у тирі чи в компʼютерній грі".

Також Безугла стверджує, що Повітряні сили підроблюють статистику. Окупанти могли запустити пʼять "Шахедів", їх не збили, а ПС ЗСУ нібито пишуть про пуск 10 дронів, з яких 5 збито. Нардепка заявляє, що в ППО існує велика корупційна складова. За гроші нібито можна вписуватися в наряд, а по факту бути відсутніми. Так само можна за гроші влаштуватися в підрозділи ППО, а "не мазаних" фахівців при цьому можуть переводити в піхоту.

"Загалом, ніхто ні разу не поніс покарання за рішення, за втрату техніки, за загибель людей. У гіршому випадку після внутрішніх розслідувань винуватця кудись переводили на рівнозначну посаду. Генерал Олещук на місці й піариться. При цьому він же саме ППО-шник за освітою, а не льотчик. Він керує льотчиками, але проблема ще глибша, в повітряних силах льотчики безправні, вони не можуть приймати рішення і віддавати бойові розпорядження, ними керують ППО-шники і піхотинці. Зараз для окозамилювання створили ще одне вже згадане мною командування в командуванні, щоб льотчики притихли і не виносили наболіле назовні. А коли Герой України, пілот Karaya, відкрито написав, скільки ще авіація має втратити повітряних суден, щоб звернули увагу на важливість укриттів, його пост згодом загадково зник. Сподіваюсь, пілота не відправили в піхоту", — заявляє Безугла.

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Насамкінець Марʼяна написала, що Міноборони України нібито самоусунулося від контролю. Вона розробила законопроєкт зі змінами до Повітряного кодексу ще 2 роки тому, але Комітет ВРУ з інфраструктури, як стверджує політикиня, блокує розгляд у другому читані.

На момент написання новини Командування Повітряних сил ЗСУ, командувач ПС ЗСУ та Міноборони не реагували на критику і заяви народної депутатки.

Нагадаємо, 5 липня експерти пояснили, чи зможуть бетонні укриття захистити літаки від ударів.

3 липня окупанти показали, як атакували аеродром у Кривому Розі.