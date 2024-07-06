ВСУ уничтожили редкую машину "Клен-1" российской армии: что известно (фото)

За время полномасштабной войны оккупанты потеряли только четыре машины управления батареи, что свидетельствует о большой редкости "Клена-1" в рядах ВС РФ.

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Украинские военные уничтожили очень редкую машину управления батареи 1В18 "Клен-1". Об этом сообщает военно-политический обозреватель "Информационного сопротивления" Александр Коваленко в своем телеграм-канале.

На одном из кадров операторов FPV-дрона обозреватель заметил "Клен-1". Машина предназначена для управления артиллерийской батареей. Она построена на базе БТР-50ПБ и производилась с 1970-х годов. Коваленко отмечает, что за все время полномасштабной войны украинские военные уничтожили только 4 1В18 "Клен-1". Первые две в середине 2022 года, а еще одну в апреле 2024, а затем в июле нынешнего года.

"Клен-1" Фото: Википедия

По своим характеристикам "Клен" уже устаревшая машина, которая не подходит к современным реалиям боя. Ее разработали для обеспечения артиллерийских подразделений полевой артиллерии. Для этого она оборудована специальным оборудованием, которое разместили в поворотной башне, из которой удалили все вооружение. На машине оставили один пулемет ПКМ с боекомплектом в 600 патронов. Кроме всего "Клен-1" имеет ночной прибор наблюдения ННП-21, прибор управления огнем ПУО-9М и прочее.

Напомним, 28 июня СМИ показали, как оккупанты использовали пушку М-46 с северокорейскими снарядами.

26 июня Александр Коваленко рассказал об уничтожении комплекс дистанционного минирования "Земледелие".