ЗСУ знищили рідкісну машину "Клен-1" російської армії: що відомо (фото)

За час повномасштабної війни окупанти втратили тільки чотири машини управління батареї, що свідчить про велику рідкість "Клена-1" у рядах ЗС РФ.

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Українські військові знищили дуже рідкісну машину управління батареї 1В18 "Клен-1". Про це повідомляє військово-політичний оглядач "Інформаційного спротиву" Олександр Коваленко у своєму телеграм-каналі.

На одному з кадрів операторів FPV-дрона оглядач помітив "Клен-1". Машина призначена для управління артилерійської батареї. Вона побудована на базі БТР-50ПБ й вироблялася з 1970-х років. Коваленко зауважує, що за весь час повномасштабної війни українські військові знищили тільки 4 1В18 "Клен-1". Перші дві в середині 2022 року, а ще одну в квітні 2024, а потім в липні нинішнього року.

"Клен-1" Фото: Вікіпедія

За своїми характеристиками "Клен" вже застаріла машина, яка не підходить до сучасних реалій бою. Її розробили для забезпечення артилерійських підрозділів польової артилерії. Для цього вона обладнана спеціальним обладнанням, яке розмістили у поворотній башті, з якої видалили все озброєння. На машині залишили один кулемет ПКМ з боєкомплектом у 600 набоїв. Окрім всього "Клен-1" має нічний прилад спостереження ННП-21, прилад керування вогнем ПУО-9М та інше.

Нагадаємо, 28 червня ЗМІ показали, як окупанти використали гармату М-46 з північнокорейськими снарядами.

26 червня Олександр Коваленко розповів про знищення комплекс дистанційного мінування "Земледелие".