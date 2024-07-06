Удары РФ по самолетам и ЗРК: в ВСУ говорят, что проявили хитрость и спасли технику (видео)

Удары баллистическими ракетами "Искандер" по аэродрому "Долгинцево" и в районе "Южного" Одесской области оказались не столь успешны, как описывали российские пропагандисты. Мероприятия по пассивной обороне дали свои результаты, указывает командование Воздушных сил ВСУ.

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Командование Воздушных сил ВСУ заявило, что "не все так однозначно" с якобы успешными ударами армии России по аэродрому "Долгинцево" неподалеку от Кривого Рога. Российский разведывательный дрон снял момент удара комплексом "Искандерами-М" по трем военным самолетам.

Российские милитари-паблики тогда писали о попадании ракеты "Искандер", уничтожении истребителя Миг-29 и повреждении двух Су-25.

Командующий Воздушных сил Николай Олещук сообщил, что личный состав успешно провел мероприятия по пассивной обороне перед ударами баллистикой по аэродрому "Долгинцево" и в районе "Южного" Одесской области.

Очевидно, речь идет об ударе по Одесской области баллистической ракетой "Искандер-М" утром 30 июня 2024 года. Снаряд вылетел с территории временно оккупированного Крыма.

"Благодарю всех, кто помогает с качественными макетами самолетов и ЗРК. У врага стало меньше "Искандеров", а макеты еще подвезут", — коротко пояснил он суть происходящего.

"Не делаем элементарного": в чем обвиняют командование ВС ВСУ?

Заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, народный депутат Марьяна Безуглая накануне реакции Олещука обвиняла командование ВСУ в отсутствии выводов после ударов ВС РФ по ряду украинских аэродромов.

Одним из проблемных пунктов политик назвала полное отсутствие способов противодействия вражеским разведдронам, которые залетают на более чем 100 километров вглубь территории Украины.

"В штаты военных аэродромов до сих пор не включены подразделения РЭБ и БПЛА, которые могли бы сбивать вражеские дроны! А другие средства ПВО после пусков до сих пор не перемещают неделями", — писала она.

По оценкам Безуглой, преимущество россиян в воздухе нарастает: враг применяет новейшие подходы к дронам и аэроразведке в сочетании с самолетами, ПВО и спутниками.

"Мы ведь не делаем элементарного", — заключила она.

Западные журналисты ранее предупреждали о риске ударов по самолетам F-16, которые может получить Украина в ближайшее время. Недостаток систем ПВО может обнулить все начинания.

В начале июля Нидерланды пообещали отправить Киеву 24 самолета F-16. Штаты готовят новый пакет помощи, в который войдут ракеты для установок ПВО.