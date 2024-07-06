Удари РФ по літаках і ЗРК: у ЗСУ кажуть, що проявили хитрість і врятували техніку (відео)

Удари балістичними ракетами "Іскандер" по аеродрому "Довгинцеве" і в районі "Південного" Одеської області виявилися не настільки успішними, як описували російські пропагандисти. Заходи з пасивної оборони дали свої результати, вказує командування Повітряних сил ЗСУ.

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Командування Повітряних сил ЗСУ заявило, що "не все так однозначно" з нібито успішними ударами армії Росії по аеродрому "Довгинцеве" неподалік від Кривого Рогу. Російський розвідувальний дрон зняв момент удару комплексом "Іскандер-М" по трьох військових літаках.

Російські мілітарі-пабліки тоді писали про влучання ракети "Іскандер", знищення винищувача Міг-29 і пошкодження двох Су-25.

Командувач Повітряних сил Микола Олещук повідомив, що особовий склад успішно провів заходи з пасивної оборони перед ударами балістикою по аеродрому "Довгинцеве" і в районі "Південного" Одеської області.

Очевидно, йдеться про удар по Одеській області балістичною ракетою "Іскандер-М" вранці 30 червня 2024 року. Снаряд вилетів із території тимчасово окупованого Криму.

"Дякую всім, хто допомагає з якісними макетами літаків і ЗРК. У ворога стало менше "Іскандерів", а макети ще підвезуть", — коротко пояснив він суть того, що відбувається.

"Не робимо елементарного": у чому звинувачують командування ЗС ЗСУ?

Заступниця голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народна депутатка Мар'яна Безугла напередодні реакції Олещука звинувачувала командування ЗСУ у відсутності висновків після ударів ЗС РФ по низці українських аеродромів.

Одним із проблемних пунктів політик назвала повну відсутність способів протидії ворожим розвіддронам, які залітають на понад 100 кілометрів углиб території України.

"До штатів військових аеродромів досі не включені підрозділи РЕБ і БПЛА, які могли б збивати ворожі дрони! А інші засоби ППО після пусків досі не переміщують тижнями", — писала вона.

За оцінками Безуглої, перевага росіян у повітрі наростає: ворог застосовує новітні підходи до дронів і аеророзвідки в поєднанні з літаками, ППО і супутниками.

"Адже ми не робимо елементарного", — підсумувала вона.

Західні журналісти раніше попереджали про ризик ударів по літаках F-16, які може отримати Україна найближчим часом. Нестача систем ППО може обнулити всі починання.

На початку липня Нідерланди пообіцяли відправити Києву 24 літаки F-16. Штати готують новий пакет допомоги, до якого увійдуть ракети для установок ППО.