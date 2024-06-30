Потужний вибух на Одещині: росіяни, ймовірно, вдарили по регіону з "Іскандерів", — ЗМІ

Як стверджують моніторингові телеграм-канали, удар прийшовся по Кароліно-Бугазькій сільській громаді Білгород-Дністровського району Одеської області.

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В Одеській області близько 9-ї ранку пролунали потужні вибухи, за попередньою інформацією по регіону вдарили з ракетного комплексу "Іскандер-М". Про це повідомив "24 канал".

"Вибухи в Одеській області, попередньо, прилетів "Іскандер-М", — йдеться у повідомленні.

О 8:50 Повітряні сили ЗСУ повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння з Криму, а вже через хвилину у телеграм-каналі ПС ЗСУ з'явилось повідомлення, що ворог запустив ракету в напрямку Одеської області з акваторії Чорного моря.

Міський голова Одеси Геннадій Труханов звертався до місцевих мешканців з проханням залишатись в укриттях.

"Одесо, будь ласка, перебувайте у безпечних місцях! Балістика в бік Одещини", — написав Труханов.

Моніторинговий телеграм-канал "Николаевский Ванек" повідомив, що окупанти вдарили балістикою з Криму по Кароліно Бугазу Білгород-Дністровського району на Одещині.

Наразі інформації про влучання ракети в об'єкти критичної інфраструктури чи житлові будинки немає. Повідомлень про загиблих чи постраждалих внаслідок російської атаки також немає.

Нагадаємо, 29 червня збройні сили Російської Федерації атакували місто Вільнянськ Запорізької області, внаслідок чого загинуло семеро людей.

28 червня ЗС РФ завдали ракетного удару по багатоповерховому будинку в Дніпрі, через що частина будинку обвалилася.