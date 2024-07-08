Эпоха дронов в Украине меняет мировую оборонную индустрию, — FT

Глобальные оборонные игроки должны кооперироваться с небольшими стартапами, чтобы успевать за инновациями. В Украине чрезвычайно быстро разрабатывают и изготавливают дроны. Их доказывают прямо на поле боя.

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В десятках секретных мастерских в Украине изготавливают дроны. Одна из таких работает на востоке. Украинские солдаты Богдан и Влад упорно работают над FPV. Для этого они имеют 3D-принтер для изготовления компонентов. В Financial Times рассказали, как беспилотники меняют всю мировую оборонную индустрию.

Использование дронов в российско-украинской войне стремительно возросло за время полномасштабных боевых действий. Богдан говорит, что первый FPV-дрон он показывал иностранным журналистам в июне 2022 года. С тех пор по Украине появились сотни производителей, а такие предприятия, как у Богдана и Влада, являются частью одной из важнейших отраслей промышленности. До 24 февраля 2022 года в Украине было 6 производителей БПЛА, а сейчас — более 200, которые способны выпускать миллион беспилотников в год.

"В Киеве все, кого вам нужно увидеть — от производителя антенн до программиста или чиновника [обороны] — работают в 20 минутах от всех остальных. Цикл разработки и внедрения новых технологий очень, очень короткий", — заявляет Лоренц Майер, представитель американского разработчика дронов Auterion.

Классификация дронов по типу Фото: Financial Times

Таким образом стремительное распространение новой мощной технологии на поле боя расшатывает устоявшуюся иерархию мировой оборонной промышленности, где доминировали крупные подрядчики. Разработка программ оружия требует лет, иногда десятилетий, и полагается на значительные государственные бюджеты, а также на крупные исследовательские и испытательные центры. Украина же демонстрирует, что время выхода на рынок и разработка происходит чрезвычайно быстро.

"Вместо того, чтобы разрабатывать идеальный продукт, который может занять много лет, важно быстро создавать продукты, которые можно тестировать, модифицировать и тестировать снова. Скорость имеет решающее значение", — заявил исполнительный директор Saab Микаэль Йоханссон.

Разведывательные дроны впервые были широко развернуты США во время войны во Вьетнаме, после чего другие страны начали больше инвестировать в беспилотные летательные технологии. Но именно появление дешевых беспилотных летательных аппаратов, часто китайского производства, в сочетании с программным обеспечением, которое быстро адаптируется и все больше поддерживает ИИ, показало, как БПЛА могут изменить характер войны. ВСУ имеют большой арсенал БПЛА, которые помогают бить по российским целям.

Напомним, 8 июля СМИ писали, как украинский школьник создал универсального робота для ВСУ.

В ISW заявили, что в ВСУ придумали, как охотиться на российские разведывательные БПЛА с помощью дронов-перехватчиков.