Эпоха дронов в Украине меняет мировую оборонную индустрию, — FT
Глобальные оборонные игроки должны кооперироваться с небольшими стартапами, чтобы успевать за инновациями. В Украине чрезвычайно быстро разрабатывают и изготавливают дроны. Их доказывают прямо на поле боя.
В десятках секретных мастерских в Украине изготавливают дроны. Одна из таких работает на востоке. Украинские солдаты Богдан и Влад упорно работают над FPV. Для этого они имеют 3D-принтер для изготовления компонентов. В Financial Times рассказали, как беспилотники меняют всю мировую оборонную индустрию.
Использование дронов в российско-украинской войне стремительно возросло за время полномасштабных боевых действий. Богдан говорит, что первый FPV-дрон он показывал иностранным журналистам в июне 2022 года. С тех пор по Украине появились сотни производителей, а такие предприятия, как у Богдана и Влада, являются частью одной из важнейших отраслей промышленности. До 24 февраля 2022 года в Украине было 6 производителей БПЛА, а сейчас — более 200, которые способны выпускать миллион беспилотников в год.
"В Киеве все, кого вам нужно увидеть — от производителя антенн до программиста или чиновника [обороны] — работают в 20 минутах от всех остальных. Цикл разработки и внедрения новых технологий очень, очень короткий", — заявляет Лоренц Майер, представитель американского разработчика дронов Auterion.
Таким образом стремительное распространение новой мощной технологии на поле боя расшатывает устоявшуюся иерархию мировой оборонной промышленности, где доминировали крупные подрядчики. Разработка программ оружия требует лет, иногда десятилетий, и полагается на значительные государственные бюджеты, а также на крупные исследовательские и испытательные центры. Украина же демонстрирует, что время выхода на рынок и разработка происходит чрезвычайно быстро.
"Вместо того, чтобы разрабатывать идеальный продукт, который может занять много лет, важно быстро создавать продукты, которые можно тестировать, модифицировать и тестировать снова. Скорость имеет решающее значение", — заявил исполнительный директор Saab Микаэль Йоханссон.
Разведывательные дроны впервые были широко развернуты США во время войны во Вьетнаме, после чего другие страны начали больше инвестировать в беспилотные летательные технологии. Но именно появление дешевых беспилотных летательных аппаратов, часто китайского производства, в сочетании с программным обеспечением, которое быстро адаптируется и все больше поддерживает ИИ, показало, как БПЛА могут изменить характер войны. ВСУ имеют большой арсенал БПЛА, которые помогают бить по российским целям.
Напомним, 8 июля СМИ писали, как украинский школьник создал универсального робота для ВСУ.
В ISW заявили, что в ВСУ придумали, как охотиться на российские разведывательные БПЛА с помощью дронов-перехватчиков.