Епоха дронів в Україні змінює світову оборонну індустрію, – FT

Глобальні оборонні гравці мають кооперуватися з невеликими стартапами, щоб встигати за інноваціями. В Україні надзвичайно швидко розробляють та виготовляють дрони. Їх доводять прямо на полі бою.

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У десятках секретних майстернях в Україні виготовляють дрони. Одна з таких працює на сході. Українські солдати Богдан і Влад наполегливо працюють над FPV. Для цього вони мають 3D-принтер для виготовлення компонентів. У Financial Times розказали, як безпілотники змінюють всю світову оборонну індустрію.

Використання дронів в російсько-українській війні стрімко зросло за час повномасштабних бойових дій. Богдан каже. що перший FPV-дрон він показував іноземним журналістам в червні 2022 року. Відтоді по Україні існує сотні виробників, а такі підприємства, як у Богдана і Влада, є частиною однієї з найважливіших галузей промисловості. До 24 лютого 2022 року в Україні було 6 виробників БПЛА, а зараз — понад 200, які здатні випускати мільйон безпілотників на рік.

"У Києві всі, кого вам потрібно побачити — від виробника антен до програміста чи чиновника [оборони] — працюють за 20 хвилин від усіх інших. Цикл розробки та впровадження нових технологій дуже, дуже короткий", — заявляє Лоренц Майєр, представник американського розробника дронів Auterion.

Класифікація дронів по типу Фото: Financial Times

Таким чином стрімке поширення нової потужної технології на полі бою розхитує усталену ієрархію світової оборонної промисловості, де домінували великі підрядники. Розробка програм зброї потребує років, іноді десятиліть, і покладається на значні державні бюджети, а також на великі дослідницькі та випробувальні центри. Україна ж демонструє, що час виходу на ринок і розробка відбувається надзвичайно швидко.

"Замість того, щоб розробляти ідеальний продукт, який може зайняти багато років, важливо швидко створювати продукти, які можна тестувати, модифікувати та тестувати знову. Швидкість має вирішальне значення", — заявив виконавчий директор Saab Мікаель Йоханссон.

Розвідувальні дрони вперше були широко розгорнуті США під час війни у ​​В’єтнамі, після чого інші країни почали більше інвестувати в безпілотні літальні технології. Але саме поява дешевих безпілотних літальних апаратів, часто китайського виробництва, у поєднанні з програмним забезпеченням, що швидко адаптується та дедалі більше підтримує ШІ, показало, як БПЛА можуть змінити характер війни. ЗСУ мають великий арсенал БПЛА, які допомагають бити по російських цілях.

Нагадаємо, 8 липня ЗМІ писали, як український школяр створив універсального робота для ЗСУ.

В ISW заявили, що в ЗСУ придумали, як полювати на російські розвідувальні БПЛА за допомогою дронів-перехоплювачів.