Все ради тестя: как наказали уклониста, который во время мобилизации собрался в Гамбург

Пограничники схватили нарушителя с пачкой поддельных документов. Выяснилось, что он отдал за это несколько тысяч долларов и на самом деле хотел вывезти больного отца жены.

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В Украине осудили мужчину, который пытался выехать за границу несмотря на мобилизацию. Детали дела известны из приговора Владимир-Волынского городского суда Волынской области от 25 июня.

Что совершил нарушитель мобилизации в Украине

На скамье подсудимых оказался уроженец Киева, который работает инженером-проектировщиком. По данным следствия, в 2023 году он подделал целый ряд документов. В частности, речь идет о свидетельстве о браке, нотариально заверенной копии пенсионного удостоверения и справке о пребывании на консульском учете.

Для этого украинец обратился через Telegram к неустановленному лицу. Он предоставил через мессенджер свои персональные данные и заказал фальшивые документы, которые позволяют выезд за границу несмотря на объявленную в Украине мобилизацию и военное положение.

В документах было указано, что уклонист женат на женщине, чей отец получает пенсию по инвалидности 2 группы и стоит на консульском учете в Гамбурге. 3 сентября 2023 года мужчина попытался выехать за границу через автомобильный пункт "Устилуг", но пограничники его схватили.

Нарушение мобилизации в Украине: что говорит киевлянин

На суде украинец полностью признал свою вину. Он рассказал, что летом прошлого года у его тестя диагностировали онкологическое заболевание. Отца жены нужно было отправить за границу, но мужчина "реально не мог этого сделать". Тогда было решено воспользоваться поддельными документами.

Уклонист рассказал, что заплатил за "услугу" несколько тысяч долларов, но на границе обнаружили подделку и его задержали. Обвиняемый отметил, что официально работает и содержит семью, и добавил, что тесть умер.

Побег от мобилизации в Украине: решение суда

Суд признал украинца виновным в подделке документов и их использовании. За это ему назначили штраф на 51 тысячу гривен и взыскание судебных расходов в размере 1673 гривны.

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