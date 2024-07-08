Все заради тестя: як покарали ухилянта, який під час мобілізації зібрався у Гамбург

Прикордонники схопили порушника з пачкою підроблених документів. З’ясувалось, що він віддав за це декілька тисяч доларів і насправді хотів вивезти хворого батька дружини.

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В Україні засудили чоловіка, який намагався виїхати за кордон попри мобілізацію. Деталі справи відомі з вироку Володимир-Волинського міського суду Волинської області від 25 червня.

Що скоїв порушник мобілізації в Україні

На лаві підсудних опинився уродженець Києва, який працює інженером-проєктувальником. За даними слідства, у 2023 році він підробив цілу низку документів. Зокрема, йдеться про свідоцтво про шлюб, нотаріально завірену копію пенсійного посвідчення та довідку про перебування на консульському обліку.

Для цього українець звернувся через Telegram до невстановленої особи. Він надав через месенджер свої персональні дані та замовив фальшиві документи, які дозволяють виїзд за кордон попри оголошену в Україні мобілізацію та воєнний стан.

У документах було вказано, що ухилянт одружений на жінці, чий батько отримує пенсію по інвалідності 2 групи та стоїть на консульському обліку в Гамбурзі. 3 вересня 2023 року чоловік спробував виїхати за кордон через автомобільний пункт "Устилуг", але прикордонники його схопили.

Порушення мобілізації в Україні: що каже киянин

На суді українець повністю визнав свою вину. Він розповів, що влітку минулого року у його тестя діагностували онкологічне захворювання. Батька дружини потрібно було відправити за кордон, але чоловік "реально не міг цього зробити". Тоді було вирішено скористатись підробленими документами.

Ухилянт розповів, що заплатив за "послугу" декілька тисяч доларів, але на кордоні виявили підробку і його затримали. Обвинувачений наголосив, що офіційно працює й утримує сім’ю, та додав, що тесть помер.

Втеча від мобілізації в Україні: рішення суду

Суд визнав українця винним у підробленні документів та їх використанні. За це йому призначили штраф на 51 тисячу гривень та стягнення судових витрат у розмірі 1673 гривні.

Нагадаємо, юристка Катерина Аніщенко розповіла, як покарають українців, які не оновлять вчасно свої військово-облікові дані.

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