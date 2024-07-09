РФ хочет иметь 2600 спутников на орбите до 2036 года: насколько это реально

Нынешние темпы производства спутников в РФ составляет 15 единиц в месяц. Отрасль сильно зависит от западных высоких технологий.

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Глава "Роскосмоса" Юрий Борисов заявил, что РФ имеет цель иметь около 2600 спутников на орбите до 2036 года. В Defense News объяснили, насколько это реальная цель.

Россияне планируют запустить на орбиту спутники "Сфера", которые будут предоставлять спутниковый интернет как американский Starlink или британский OneWeb. Сначала РФ хотела иметь более 600 таких "Сфер", но из-за бюджетных ограничений пока цель стоит в 360 спутников. Но дальше их количество должны увеличить до минимум 1200.

В целом Кремль хочет производить около 250 различных спутников в год, чтобы достичь цели в 2600 орбитальных объектов. Однако сейчас они производят около 15 спутников с возможностью довести это количество до 40 в год.

Павел Лузин, эксперт по космосу в Центре Европейского анализа политики говорит, что цель "Роскосмоса" нереальна.

"Все серьезные спутники, которые Россия запустила с 2022 года были изготовлены с западной электроникой. Она была приобретена не позднее середины 2010-х годов, до момента первых санкций", — пояснил Лузин.

Поэтому он считает, что абсолютная зависимость РФ от Запада в строительстве спутников не позволит Москве за несколько лет начать производить по 250 высококачественных изделий в год. Лузин убежден, что РФ может найти какие-то компоненты на мировом рынке, но этого будет достаточно для производства нескольких спутников, но точно не для крупного серийного производства.

Также издание обратилось к Денису Банченко, бывшему работнику "Роскосмоса". Он рассказал, что абсолютное большинство залпированных к производству спутников будут использованы в интересах Минобороны РФ для разведки, наблюдения, навигации и коммуникации.

Напомним, 3 июля CSIS писали, что Китай шпионит за США с территории Кубы. Там есть четыре военных объекта.

27 июня в РФ похвастались запуском лазерной космической связи.