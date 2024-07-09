РФ хоче мати 2600 супутників на орбіті до 2036 року: наскільки це реально

Нинішні темпи виробництва супутників у РФ складає 15 одиниць на місяць. Галузь сильно залежить від західних високих технологій.

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Голова "Роскосмосу" Юрій Борисов заявив, що РФ має на меті мати близько 2600 супутників на орбіті до 2036 року. В Defense News пояснили, наскільки це реальна ціль.

Росіяни планують запустити на орбіту супутники "Сфера", які будуть надавати супутниковий інтернет як американський Starlink або британський OneWeb. Спочатку РФ хотіла мати понад 600 таких "Сфер", але через бюджетні обмеження наразі ціль стоїть у 360 супутників. Але далі їх кількість мають збільшити до мінімум 1200.

Загалом Кремль хоче виробляти близько 250 різних супутників на рік, щоб досягти мети у 2600 орбітальних обʼєктів. Проте наразі вони виробляють близько 15 супутників з можливістю довести цю кількість до 40 на рік.

Павло Лузін, експерт з космосу в Центрі Європейського аналізу політики каже, що мета "Роскосмосу" нереальна.

"Всі серйозні супутники, які Росія запустила з 2022 року були виготовлені із західною електронікою. Вона була придбана не пізніше середини 2010-х років, до моменту перших санкцій", — пояснив Лузін.

Відтак він вважає, що абсолютна залежність РФ від Заходу в будівництві супутників не дозволить Москві за кілька років почати виробляти по 250 високоякісних виробів на рік. Лузін переконаний, що РФ може знайти якісь компоненти на світовому ринку, але цього буде достатньо для виробництва кількох супутників, але точно не для великого серійного виробництва.

Також видання звернулося до Дениса Банченка, колишнього працівника "Роскосмосу". Він розповів, що абсолютна більшість залпанованих до виробництва супутників будуть використані в інтересах Міноборони РФ для розвідки, спостереження, навігації та комунікації.

Нагадаємо, 3 липня CSIS писали, що Китай шпигує за США з території Куби. Там є чотири військових обʼєкти.

27 червня у РФ похвалилися запуском лазерного космічного звʼязку.