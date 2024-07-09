Украинские морпехи показали использование пусковой установки LAND-LGR4 на Humvee (фото)

Ракетная система ведет огонь управляемыми 70-мм боеприпасами с лазерным наведением APKWS II. Данное решение делает систему универсальной и эффективной в различных боевых сценариях.

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37-я отдельная бригада морской пехоты Украины 6 июля поделилась в Facebook фотографиями, на которых запечатлен бронированный автомобиль Humvee. Машина оснащена четырехствольной пусковой установкой Arnold Defense LAND-LGR4, подчеркивая боевую эффективность этой конфигурации. Как рассказали обозреватели Army Recognition, данная система ведет огонь по наземным целям ракетами Advanced Precision Kill Weapon System II (APKWS II).

Отмечается, что система, предназначенная для стрельбы 70-мм ракетами с лазерным наведением, также способна использовать неуправляемые ракеты.

APKWS II состоит из трех компонентов: боеголовки, ракетного двигателя и секции наведения, что делает систему универсальной и эффективной в различных боевых сценариях.

"Модульная конструкция позволяет использовать различные типы боеголовок, что делает систему универсальной в различных боевых сценариях. Такая установка повышает тактическую гибкость и огневую мощь украинских морских пехотинцев, позволяя наносить точные удары по позициям противника", — подчеркнули эксперты.

Фото: Facebook

Поставка и особенности M1152A1 Humvee

В январе 2021 года США поставили Украине 20 бронированных многоцелевых колесных машин высокой мобильности Humvee M1152A1. Разработанный компанией AM General, броневик отличается повышенной гибкостью и защитой на поле боя и широко используется вооруженными силами США и их союзниками.

M1152A1 оснащен усиленной броней для защиты от баллистических угроз и осколков взрывчатых веществ. Модульная броня может быть модернизирована в зависимости от конкретных угроз.

Фото: Facebook

Автомобиль оснащен 6,5-литровым турбодизельным двигателем V8, 4-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом, обеспечивая высокую проходимость. Грузоподъемность автомобиля при этом составляет около 2 270 кг.

Система LAND-LGR4

Пусковая установка LAND-LGR4 "Fletcher" компании Arnold Defense, впервые представленная в 2017 году на выставке DSEi в Лондоне, предназначена для обеспечения высокоточной огневой поддержки ракетами с лазерным наведением. Она может быть установлена на наземных транспортных средствах, кораблях или использоваться самостоятельно. Система совместима с 70-мм ракетами, такими как Thales FZ275, и демонстрирует высокую точность.

Фото: Facebook

Фото: Facebook

В свою очередь ракеты APKWS II обеспечивают точное наведение на цель как в наступательных, так и в оборонительных операциях. Они могут использоваться в качестве оружия ПВО против беспилотников, что дает значительное преимущество в нынешних условиях на поле боя.

Отмечается, что данное вооружение было поставлено в Украину в рамках усилий США по укреплению украинского оборонного потенциала.

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