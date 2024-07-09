Українські морпіхи показали використання пускової установки LAND-LGR4 на Humvee (фото)

Ракетна система веде вогонь керованими 70-мм боєприпасами з лазерним наведенням APKWS II. Це рішення робить систему універсальною та ефективною в різних бойових сценаріях.

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37-та окрема бригада морської піхоти України 6 липня поділилася у Facebook фотографіями, на яких зображено броньований автомобіль Humvee. Машина оснащена чотириствольною пусковою установкою Arnold Defense LAND-LGR4, підкреслюючи бойову ефективність цієї конфігурації. Як розповіли оглядачі Army Recognition, ця система веде вогонь по наземних цілях ракетами Advanced Precision Kill Weapon System II (APKWS II).

Зазначається, що система, призначена для стрільби 70-мм ракетами з лазерним наведенням, також здатна використовувати некеровані ракети.

APKWS II складається з трьох компонентів: боєголовки, ракетного двигуна і секції наведення, що робить систему універсальною та ефективною в різних бойових сценаріях.

"Модульна конструкція дозволяє використовувати різні типи боєголовок, що робить систему універсальною в різних бойових сценаріях. Така установка підвищує тактичну гнучкість і вогневу міць українських морських піхотинців, даючи змогу завдавати точного удару по позиціях противника", — підкреслили експерти.

Фото: Facebook

Постачання та особливості M1152A1 Humvee

У січні 2021 року США поставили Україні 20 броньованих багатоцільових колісних машин високої мобільності Humvee M1152A1. Розроблений компанією AM General, броньовик вирізняється підвищеною гнучкістю і захистом на полі бою і широко використовується збройними силами США та їхніми союзниками.

M1152A1 оснащений посиленою бронею для захисту від балістичних загроз і осколків вибухових речовин. Модульна броня може бути модернізована залежно від конкретних загроз.

Фото: Facebook

Автомобіль оснащений 6,5-літровим турбодизельним двигуном V8, 4-ступінчастою автоматичною коробкою передач і повним приводом, забезпечуючи високу прохідність. Вантажопідйомність автомобіля при цьому становить близько 2 270 кг.

Система LAND-LGR4

Пускова установка LAND-LGR4 "Fletcher" компанії Arnold Defense, вперше представлена 2017 року на виставці DSEi в Лондоні, призначена для забезпечення високоточної вогневої підтримки ракетами з лазерним наведенням. Вона може бути встановлена на наземних транспортних засобах, кораблях або використовуватися самостійно. Система сумісна з 70-мм ракетами, такими як Thales FZ275, і демонструє високу точність.

Фото: Facebook

Фото: Facebook

Зі свого боку ракети APKWS II забезпечують точне наведення на ціль як у наступальних, так і в оборонних операціях. Вони можуть використовуватися як зброя ППО проти безпілотників, що дає значну перевагу в нинішніх умовах на полі бою.

Зазначається, що це озброєння було поставлено в Україну в рамках зусиль США зі зміцнення українського оборонного потенціалу.

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