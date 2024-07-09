Для сбора разведданных на Днепре: в Украине появился ситуационный центр Речной флотилии ВМС

В Центре будут собирать разведданные как на Днепре, так и на притоках — от белорусской границы до города Очаков.

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Отмечается, что ранее подобного центра не существовало, поэтому вся необходимая разведывательная информация поступала разрозненно. Сейчас же — ситуационный центр будет аккумулировать все необходимые разведданные, в частности, и о перемещении военных объектов. Об этом сообщают в Управлении стратегических коммуникаций.

Проект длился около 8 месяцев, а его стоимость составляет более 15,5 миллионов гривен — такую сумму смогли собрать благодаря донатам украинцев.

"Центр обеспечен всем необходимым техническим оборудованием, что значительно улучшит управление и координацию между войсками во взаимодействии с речной флотилией", — говорится в сообщении.

Указано, что ситуационный центр был создан на средства благотворительного фонда "Вернись живым" при содействии фонда "Brothers in Arms". Сотрудники фонда даже сделали ремонт, и, как отмечают, "немного углубились под землю", там и нашли подкову на счастье, которая заняла место на стене.

Открытие нового ситуационного центра Речной флотилии ВМС

В фонде "Вернись живым" отметили, что оборудование подобных ситуационных центров и командных центров управления — их приоритетная задача.

"Если посмотреть на линию фронта, то, наверное, более 70% всех командных пунктов, которые есть в бригадах или оперативных командованиях, — оборудованы силами фонда. Сегодня мы открыли очередной ситуационный центр — центр Командования речной флотилии. И благодаря поддержке тысяч неравнодушных, обеспечили его всей необходимой техникой и оборудованием для того, чтобы военнослужащие имели возможность осуществлять управление и координацию между войсками, которые относятся к речной флотилии", — рассказал заместитель директора БФ "Вернись живым" Олег Карпенко.

Напомним, в конце июня командующий ВМС вице-адмирал Алексей Неижпапа сообщил, что Военно-морские силы ВСУ создают на Днепре флотилию из речных боевых катеров. Первый дивизион несет службу в Киеве, им руководят силы обороны столицы. Катера выполняют задачи в приречных операционных районах.