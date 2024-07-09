Для збору розвідданих на Дніпрі: в Україні з'явився ситуаційний центр Річкової флотилії ВМС

У Центрі збиратимуть розвіддані як на Дніпрі, так і на притоках — від білоруського кордону до міста Очаків.

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Зазначається, що раніше подібного центру не існувало, тож вся необхідна розвідувальна інформація надходила розрізнено. Нині ж — ситуаційний центр акумулюватиме всі необхідні розвіддані, зокрема, і про переміщення військових об'єктів. Про це повідомляють в Управлінні стратегічних комунікацій.

Проєкт тривав близько 8 місяців, а його вартість становить понад 15,5 мільйонів гривень — таку суму змогли зібрати завдяки донатам українців.

"Центр забезпечений усім необхідним технічним обладнанням, що значно покращить управління та координацію між військами у взаємодії з річковою флотилією", — йдеться у повідомленні.

Зазначено, що ситуаційний центр був створений на кошти благодійного фонду "Повернись живим" за сприянням фонду "Brothers in Arms". Співробітники фонду навіть зробили ремонт, та, як зазначають, "трохи заглибились під землю", там і знайшли підкову на щастя, яка зайняла місце на стіні.

Відкриття нового ситуаційного центру Річкової флотилії ВМС

У фонді "Повернись живим" зазначили, що обладнання подібних ситуаційних центрів та командних центрів управління – їх пріоритетне завдання.

"Якщо подивитися на лінію фронту, то, напевно, понад 70% всіх командних пунктів, які є в бригадах чи оперативних командуваннях, — обладнані силами фонду. Сьогодні ми відкрили черговий ситуаційний центр — центр Командування річкової флотилії. І завдяки підтримці тисяч небайдужих, забезпечили його всією необхідною технікою та обладнанням для того, щоб військовослужбовці мали змогу здійснювати управління та координацію між військами, які належать до річкової флотилії", — розповів заступник директора БФ "Повернись живим" Олег Карпенко.

Нагадаємо, наприкінці червня командувач ВМС віцеадмірал Олексій Неїжпапа повідомив, що Військово-морські сили ЗСУ створюють на Дніпрі флотилію з річкових бойових катерів. Перший дивізіон несе службу в Києві, ним керують сили оборони столиці. Катери виконують завдання у прирічних операційних районах.