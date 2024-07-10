НАТО выделяет более 7 млн долларов для женщин в ВСУ: как используют средства

По данным Минобороны, финансовую помощь направят на обеспечение женщин-военнослужащих необходимой амуницией и оборудованием.

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Более 7 миллионов долларов выделят страны Североатлантического альянса для женщин, которые служат в рядах ВСУ. О новой помощи объявил государственный секретарь США Энтони Блинкен на приеме после круглого стола НАТО "Женщины, мир, безопасность", сообщает Министерство обороны Украины.

Эти средства будут использованы на закупку 10 тысяч униформ, обуви и другого необходимого снаряжения.

"Слишком часто украинские военнослужащие не имеют необходимого снаряжения для удовлетворения своих уникальных потребностей в полном объеме. Сегодня мы делаем шаг, чтобы исправить это, объявив, что страны-члены НАТО выделят более 7 миллионов долларов США на закупку оборудования для женщин в Вооруженных силах Украины. Мы аплодируем каждому союзнику, который выступил, чтобы помочь в этой инициативе", — сказал Блинкен.

В оборонном ведомстве заявили, переговоры с НАТО о дополнительном финансировании велись с 2023 года. Прогресс в этом вопросе был достигнут в марте 2024 года во время встречи заместителя министра обороны Натальи Калмыковой со специальным представителем НАТО Ирен Фелин и главой представительства НАТО в Украине Карен МакТир.

Стороны договорились о консультациях и взаимопомощи во внедрении принципов гендерного равенства в Силах безопасности и обороны Украины. А также о финансовой помощи, которая должна способствовать обеспечению женщин-военнослужащих необходимой амуницией и оборудованием.

Напомним, до 16 июля военнообязанные женщины должны обновить свои военно-учетные данные. На учет должны стать женщины с медицинской и фармацевтической специальностью.

Выезжать за границу могут женщины-медики, которые стоят на воинском учете. Однако из Украины не выпустят тех, кто служит по контракту или является госслужащими.