НАТО виділяє понад 7 млн доларів для жінок у ЗСУ: як використають кошти

За даними Міноборони, фінансову допомогу спрямують на забезпечення військовослужбовиць необхідною амуніцією та обладнанням.

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Понад 7 мільйонів доларів виділять країни Північноатлантичного альянсу для жінок, які служать у лавах ЗСУ. Про нову допомогу оголосив державний секретар США Ентоні Блінкен на прийомі після круглого столу НАТО "Жінки, мир, безпека", повідомляє Міністерство оборони України.

Ці кошти будуть використані на закупівлю 10 тисяч уніформ, взуття та іншого необхідного спорядження.

"Надто часто українські військовослужбовиці не мають необхідного спорядження для задоволення своїх унікальних потреб в повному обсязі. Сьогодні ми робимо крок, щоб виправити це, оголосивши, що країни-члени НАТО виділять понад 7 мільйонів доларів США на закупівлю обладнання для жінок у Збройних силах України. Ми аплодуємо кожному союзнику, який виступив, щоб допомогти в цій ініціативі", — сказав Блінкен.

В оборонному відомстві заявили, перемовини з НАТО щодо додаткового фінансування велися з 2023 року. Прогрес у цьому питанні був досягнутий у березні 2024 року під час зустрічі заступниці міністра оборони Наталії Калмикової зі спеціальною представницею НАТО Ірен Фелін та головою представництва НАТО в Україні Карен МакТір.

Сторони домовилися про консультації та взаємодопомогу у впровадженні принципів гендерної рівності у Силах безпеки та оборони України. А також про фінансову допомогу, яка має сприяти забезпеченню жінок-військовослужбовців необхідною амуніцією та обладнанням.

Нагадаємо, до 16 липня військовозобов'язані жінки повинні оновити свої військово-облікові дані. На облік мають стати жінки з медичною та фармацевтичною спеціальністю.

Виїжджати за кордон можуть жінки-медики, які стоять на військовому обліку. Проте з України не випустять тих, хто служить за контрактом або є держслужбовицями.