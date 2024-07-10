"Найдем и накажем": россияне снова расстреляли украинских военнопленных, — генпрокурор (видео)

Генпрокурор Андрей Костин заявил, что преступление совершено в июне 2024 года вблизи населенного пункта Работино Запорожской области.

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Российские военные расстреляли украинских солдат, которые сдавались в плен. Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Андрей Костин в Facebook.

Он отметил, что в сети распространяется соответствующее видео. На кадрах можно увидеть двух украинских бойцов, которые сдались в плен. Они сложили оружие и не сопротивлялись. Россияне же их цинично расстреляли.

"Страна-террорист Россия продолжает демонстрировать полное пренебрежение к закону и базовой человеческой морали", — заявил Костин.

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Генпрокурор отметил, что по этому факту возбуждено уголовное производство по нарушению законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством. По данным следствия, преступление совершено в июне 2024 года вблизи населенного пункта Работино Запорожской области.

Кадр из видео расстрела украинских солдат Фото: Офис генпрокурора

"Мы знаем, что это не случайность. Это намеренная политика преступного режима Кремля по уничтожению всего украинского. Найдем и накажем всех причастных: как отдавших этот преступный приказ, так и непосредственных исполнителей этого жестокого преступления, — написал Костин.

Видео расстрела украинских солдат (Осторожно! Чувствительный контент)

Напомним, 10 июля ВС РФ атаковали пожарную часть на Запорожье. Спасатели в момент российского удара находились в укрытии и не пострадали, заявили в ГСЧС. В результате атаки поврежден пожарно-спасательный автомобиль.

Также сообщалось, что OSINT-аналитики идентифицировали причастных к атаке на больницу "Охматдет" россиян. Так, был опубликован список командования, инженеров и пилотов, которые отдавали приказы и запускали ракеты по больницам, жилым домам и детям 8 июля. Причастными к массированной атаке оказались 95 россиян.