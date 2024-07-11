"Должна исчезнуть": Медведев прокомментировал интеграцию Украины в НАТО

Российский политик неоднозначно высказался о необратимом пути Украины в Североатлантическое содружество государств.

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В среду, 10 июля, главы государств и правительств Североатлантического альянса в Вашингтоне приняли совместную декларацию, в которой, среди прочего, говорится о поддержке Украины на необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО. Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев отреагировал на заявление военно-политического блока.

"Мы полностью поддерживаем право Украины выбирать собственные меры безопасности и определять свое будущее, свободное от внешнего вмешательства. Будущее Украины — в НАТО. Украина становится все более совместимой и политически интегрированной с Альянсом. Мы приветствуем конкретный прогресс, достигнутый Украиной после Вильнюсского саммита в отношении ее необходимых демократических, экономических и реформ в сфере безопасности. Поскольку Украина продолжает эту жизненно важную работу, мы продолжим поддерживать ее на ее необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО. Мы подтверждаем, что будем в состоянии направить приглашение Украине присоединиться к Альянсу, когда союзники согласятся и будут выполнены условия. Решения саммита НАТО и Совета НАТО-Украина в сочетании с текущей работой союзников представляют собой мост к членству Украины в НАТО. Союзники продолжат поддерживать прогресс Украины в области совместимости, а также дополнительные демократические и реформы в сфере безопасности, которые министры иностранных дел стран НАТО продолжат оценивать с помощью адаптированной Ежегодной национальной программы", — говорится в декларации.

"Мы должны сделать все, чтобы "необратимый путь Украины" в НАТО завершился либо исчезновением Украины, либо исчезновением НАТО. А лучше и того, и другого", — сделал вывод сподвижник Владимира Путина.

Напомним, ранее Фокус писал, что россияне уничтожат Украину даже в том случае, если украинцы объявят полную капитуляцию и поклянутся не вступать в НАТО. Кроме того, по словам Медведева, даже после подписания Москвой и Киевом мирного договора и завершения войны, Россия со временем все равно должна захватить всю территорию Украины.

Также напомним, что аналитики издания BILD накануне саммита НАТО сравнили Вооруженные силы 32 стран альянса с РФ и КНР. Всего в армиях стран НАТО служат 3 миллиона 438 тысяч 97 человек. Это больше, чем у России и Китая вместе взятых. В то же время блок уступает им в артиллерии и ядерных зарядах. Однако издание Reuters сообщало, что странам НАТО не хватает 35-50 бригад для полноценной реализации плана защиты от нападения со стороны России.

Экс-начальник генерального штаба Британии считает, что некоторые страны, включая и Россию, опаснее нацистов, и их действия могут привести к началу Третьей мировой войны.