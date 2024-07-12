В США возобновили приемку истребителей F-35 после года простоя: в чем причина

Самолет F-35 должен получить технологическое обновление TR-3, которое является подготовительным к глобальной модернизации Block 4. Однако его интеграция более года борется с проблемами.

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Глава программы F-35 Joint Strike Fighter согласовал приемку истребителей F-35 с проблемным обновлением TR-3. Об этом сообщает Defense News.

После года простоя генерал Майк Шмидт подтвердил, что Воздушные силы продвинулись вперед с планом принять истребитель F-35 с урезанной версией обновления TR-3. Решение было принято после консультаций с военными, летчиками, представителями производителя.

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TR-3 или Technology Refresh 3 — это промежуточное обновление F-35, которое улучшит дисплеи, компьютерную память и процессор. Все это нужно перед масштабным обновлением Block 4, которое значительно расширит возможности истребителя.

Lockheed Martin столкнулся с проблемами в интеграции обновления TR-3, поэтому Воздушные силы США отказались их принимать с июля 2023 года, когда первый самолет вышел с производственной линии. Чтобы решить проблему с обновлением в Пентагоне согласились на компромисс — самолеты с TR-3 будут иметь не все заложенные функции. Также гендиректор Lockheed Martin Джим Тайслет заявил, что F-35 приобретет полную операционную способность не раньше 2025 года. Сначала их будут использовать только для тренировочных миссий.

Шмидт резюмировал, что поставки самолетов "возобновятся в ближайшем будущем".

Напомним, 19 июня СМИ объяснили, почему Конгресс против списания 32 истребителей F-22 Raptor.

11 июля в РФ заявили о якобы получении секретных данных об истребителе F-35.