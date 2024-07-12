В США відновили приймання винищувачів F-35 після року простою: в чому причина

Літак F-35 має отримати технологічне оновлення TR-3, яке є підготовчим до глобальної модернізації Block 4. Проте його інтеграція понад рік бореться з проблемами.

Related video

Голова програми F-35 Joint Strike Fighter узгодив приймання винищувачів F-35 з проблемним оновленням TR-3. Про це повідомляє Defense News.

Після року простою генерал Майк Шмідт підтвердив, що Повітряні сили просунулися вперед з планом прийняти винищувач F-35 з урізаною версією оновлення TR-3. Рішення було прийнято після консультацій з військовими, льотчиками, представниками виробника.

Важливо

Не виправдав надій. Російський МіГ-35 — винищувач-невдаха?

TR-3 або Technology Refresh 3 — це проміжне оновлення F-35, яке покращить дисплеї, компʼютерну памʼять та процесор. Все це потрібно перед масштабним оновленням Block 4, яке значно розширить можливості винищувача.

Lockheed Martin зіштовхнувся з проблемами в інтеграції оновлення TR-3, тому Повітряні сили США відмовилися їх приймати з липня 2023 року, коли перший літак вийшов з виробничої лінії. Щоб розвʼязати проблему із оновленням у Пентагоні погодилися на компроміс — літаки з TR-3 матимуть не всі закладені функції. Також гендиректор Lockheed Martin Джим Тайслет заявив, що F-35 набуде повної операційної спроможності не раніше 2025 року. Спершу їх будуть використовувати тільки для тренувальних місій.

Шмідт резюмував, що постачання літаків "відновляться у найближчому майбутньому".

Нагадаємо, 19 червня ЗМІ пояснили, чому Конгрес проти списання 32 винищувачів F-22 Raptor.

11 липня у РФ заявили про нібито отримання секретних даних про винищувач F-35.