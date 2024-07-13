"Танков на год": эксперт объяснил, сколько техники осталось в РФ для войны (видео)

По словам Евгения Дикого, россияне пока преобладают ВСУ только в количестве личного состава и тем, что могут запускать по территории Украины управляемые авиационные бомбы.

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У российской оккупационной армии не так много запасов военной техники, чтобы длительное время продолжать войну в Украине, в частности, танков осталось примерно на один год. Об этом в эфире Вечер.LIVE заявил военный аналитик Евгений Дикий.

"У них танков осталось где-то на год, пушек — еще меньше", — сказал Дикий.

Он пояснил, что Северная Корея предоставила России снаряды 130-го калибра, который в последний раз использовался во время Второй мировой войны.

"В 70-х Советский Союз все эти пушки снял с вооружения и положил где-то на склады, так вот они уже расконсервировали эти пушки — и оказалось, что таких снарядов в России нет", — отметил Дикий.

Военный эксперт также отметил, что россияне сейчас имеют только два преимущества над Вооруженными силами Украины.

"Одна — это количество мяса, количество солдат, к сожалению, пока очень преобладают. А вторая — это возможность бить управляемыми бомбами: КАБами и ФАБами. Эта вторая возможность у них резко уменьшится, как только хотя бы одна эскадрилья F-16 появится в небе", — подчеркнул Дикий.

Напомним, 12 июля военный эксперт Алексей Гетьман рассказал, что РФ применяет старые самолеты Ту-95, у которых отработан ресурс, а произвести новые не может.

9 июля государственное СМИ КНДР KCNA сообщило, что Северная Корея отправила элитную военную тренировочную делегацию в Россию.