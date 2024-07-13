"Танків на рік": експерт пояснив, скільки техніки залишилось в РФ для війни (відео)

За словами Євгена Дикого, росіяни наразі переважають ЗСУ лише у кількості особового складу та тим, що можуть запускати по території України керовані авіаційні бомби.

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У російської окупаційної армії не так багато запасів військової техніки, щоб тривалий час продовжувати війну в Україні, зокрема, танків лишилось приблизно на один рік. Про це в етері Вечір.LIVE заявив військовий аналітик Євген Дикий.

"В них танків лишилось десь на рік, гармат — ще менше", — сказав Дикий.

Він пояснив, що Північна Корея надала Росії снаряди 130-го калібру, який востаннє використовувався під час Другої світової війни.

"У 70-х Радянський Союз всі ці гармати зняв з озброєння і поклав десь на склади, так от вони вже розконсервували ці гармати — і виявилось, що таких снарядів в Росії немає", — зазначив Дикий.

Військовий експерт також зазначив, що росіяни наразі мають лише дві переваги над Збройними силами України.

"Одна — це кількість м'яса, кількість солдатів, на жаль, поки дуже переважають. А друга — це можливість бити керованими бомбами: КАБами і ФАБами. Ця друга можливість у них різко зменшиться, як тільки хоча б одна ескадрилья F-16 з'явиться в небі", — наголосив Дикий.

Нагадаємо, 12 липня військовий експерт Олексій Гетьман розповів, що РФ застосовує старі літаки Ту-95, у яких відпрацьований ресурс, а виробити нові не може.

9 липня державне ЗМІ КНДР KCNA повідомило, що Північна Корея відправила елітну військову тренувальну делегацію до Росії.