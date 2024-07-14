Главком ВСУ Сырский согласен подписать режим прекращения огня, - нардеп Безуглая

Источники, по словам Марьяны Безуглой, подтвердили ей, что Александр Сырский согласен на "разные вариации на тему капитуляции и принуждения к миру".

Related video

Народный депутат Украины от партии "Слуга народа" опубликовала новый обширный пост на своей странице в социальной сети Facebook c критикой действий главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. В частности, нардеп написала, что ее источники подтверждают, что Сырский согласен подписать режим прекращения огня с Россией.

Безуглая утверждает, что, согласно ее источникам, которых она не называет, у Сырского сейчас имеется следующая позиция: он готов к режиму прекращения огня и разным вариантам "на тему капитуляции и принуждения к миру". Также нардеп ВР Украины написала, что, согласно ее источникам, главком ВСУ "не верит в победу" и считает, что "мы не можем одержать преимущество над россиянами на собственной земле".

Безуглая считает, что если главнокомандующий ВСУ не верит в победу, то он должен уйти. Об этом нардеп уже писала ранее после статьи в The Economist Валерия Залужного, когда тот указала на то, что "война зашла в глухой угол". По мнению Безуглой нынешний главком ВСУ "такой же". Причина этого, по мнению нардепа, состоит в том, что оба главнокомандующих ВСУ, и прошлый, и нынешний, являются "продуктами военной школы управления, которая отстала и деградировала". Также Безуглая назвала главкомов ВСУ "опьяневшими от безнаказанности и власти над человеческими жизнями".

Безуглая утверждает, что, согласно ее источникам, которых она не называет, у Сырского сейчас имеется следующая позиция: он готов к режиму прекращения огня и разным вариантам "на тему капитуляции и принуждения к миру" Фото: Скриншот

Нардеп от "Слуги народа" считает, что и Сырский, и Залужный в нынешней ситуации не "не хотят внезапного успеха ВСУ". По словам Безуглой, бывшему главкому ВСУ выгодно, чтобы Сырский оставался на своей нынешней должности "потому что при нем ничего не изменилось". В то же время, Сырскому, как считает нардеп, нужно держаться за должность "потому как любая более-менее современная следующая команда будет лучше". Безуглая считает, что Сырский не пускает никого себе на смену и надеется "протянуть как можно дольше, например, до какого-то режима прекращения огня".

Безуглая пишет, что в этом случае главком ВСУ мог бы войти в историю и спасти целый пласт генеральской мафии, которая близка к тому, чтобы ее убрали, как никогда.

По словам Безуглой, каждый день пребывания Сырского на своей должности "снижает боеспособность украинской армии и убивает людей". Кстати, свой пост Безуглая начала со слов "предел, красная линия, не смолчу".

В завершение критики Сырского, Безуглая написала, что, "не веря в победу, ты будешь красть людей через ТЦК та СП и отправлять их для удержания посадки для отчета".

Напоминаем, что Безуглая считает, что плана войны, о котором заявил Умеров, не существует. По мнению народного депутата, Министерство обороны распалось на отдельные проекты, а руководит всем не нынешний глава ведомства. Она считает, что необходимо перестать формировать потребности армии по инерции.

Также Фокус писал о том, что Лукашенко поручил отвести войска от границы с Украиной. По словам Александра Лукашенко, Беларусь отводит войска на южных границах в места постоянной дислокации, поскольку напряжение в регионе было устранено.