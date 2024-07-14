Заставляют воевать и не дают уехать: в "ДНР" пожаловались на заградотряды на границе с РФ

Донецкие мужчины не могут выехать ни в так называемую "ЛНР", ни в Россию. Их хватают на границе и отправляют воевать.

Related video

Мужчины с оккупированной Донетчины не могут никуда выехать, потому что со всех сторон их ждут заградительные отряды, которые их задерживают и отправляют на вину. Об этом заявил лидер так называемого "профсоюза шахтеров ДНР" Александр Васьковский.

По его словам, Россия создала заградительные отряды на границе с Донецкой областью, чтобы не выпускать из Донбасса мужчин и заставлять их умирать на войне с Украиной.

"В 2022 году многие были мобилизованы в "ДНР", или ушли добровольцами. Многие люди говорили, раз вы так воюете, то воюйте сами. Поэтому произошла миграция из "ДНР" в "ЛНР" и старые регионы России. Что мы увидели? Что у нас теперь организовался заградительный отряд. Теперь по распоряжению губернатора Голубева граница между "ЛНР" и "ДНР" такая же, как государственная, такая же зона, в которую нельзя заходить", — рассказал он.

Так называемый "лидер профсоюза" заявил, что с донецкими мужчинами на границах обращаются как с осужденными и пленными. Когда те попали на пункт пропуска, их автоматически арестовывают.

Напомним, что в Донецке похитили мужчину и увезли на передовую. Он находился за рулем своего авто и ехал по городу, когда его остановили сотрудники ГАИ, якобы за нарушение правил дорожного движения. После проверки ему вручили каску и броник и отправили на передовую.