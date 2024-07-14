Змушують воювати і не дають виїхати: в "ДНР" поскаржилися на загородзагони на кордоні з РФ

Донецькі чоловіки не можуть виїхати ні в так звану "ЛНР", ні в Росію. Їх хапають на кордоні і відправляють воювати.

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Чоловіки з окупованої Донеччини не можуть нікуди виїхати, бо з усіх боків на них чекають загороджувальні загони, які їх затримують і відправляють на віну. Про це заявив лідер так званої "профспілки шахтарів ДНР" Олександр Васьковський.

За його словами, Росія створила загороджувальні загони на кордоні з Донецькою областю, щоб не випускати з Донбасу чоловіків і змушувати їх помирати на війні з Україною.

"У 2022 році багато хто був мобілізований в "ДНР", або пішли добровольцями. Багато людей говорили, раз ви так воюєте, то воюйте самі. Тому сталася міграція з "ДНР" в "ЛНР" та старі регіони Росії. Що ми побачили? Що у нас тепер організувався загороджувальний загон. Тепер по розпорядженню губернатора Голубєва кордон між "ЛНР" і "ДНР" такий же, як державний, така ж зона, в яку не можна заходити", — розповів він.

Так званий "лідер профсоюзу" заявив, що з донецькими чоловіками на кордонах поводяться як із засудженими і полоненими. Коли ті потрапили на пункт пропуску, їх автоматично заарештовують.

Нагадаємо, що у Донецьку викрали чоловіка та відвезли на передову. Він перебував за кермом свого авто і їхав містом, коли його зупинили співробітники ДАІ, нібито за порушення правил дорожнього руху. Після перевірки йому вручили каску і бронік і відправили на передову.