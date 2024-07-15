Мобилизация: Зеленский рассказал, с дефицитом чего столкнулись в Украине (видео)

Президент Украины также сообщил, что пока не хватает тренировочных площадок для мобилизованных, но этот вопрос уже решается.

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Мобилизация в Украине идет по плану, однако не хватает тренировочных площадок для тех, кого призвали в армию. Об этом во время пресс-конференции заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Военные говорят, что все идет по их плану. Относительно тренировочных площадок — их недостаточно", — сказал Зеленский.

Глава государства уточнил, что военное руководство работает над расширением тренировочных площадок на территории Украины, а также отметил, что можно создать дополнительные места для обучения заграницей.

"Что касается, можно ли их расширить — уже идет расширение. Что касается, можно ли расширить базу за рубежом — да", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, 14 июля Владимир Зеленский заявил, что мирный план для второго Саммита мира будет полностью готов к ноябрю 2024 года.

В этот же день глава государства сообщил, что украинское предприятие является лидером среди всех европейских заводов по количеству произведенных в месяц самоходных артиллерийских установок.