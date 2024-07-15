Мобілізація: Зеленський розповів, з дефіцитом чого зіштовхнулися в Україні (відео)

Президент України також повідомив, що наразі не вистачає тренувальних майданчиків для мобілізованих, але це питання вже вирішується.

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Мобілізація в Україні йде за планом, проте не вистачає тренувальних майданчиків для тих, кого призвали до армії. Про це під час пресконференції заявив президент України Володимир Зеленський.

"Військові кажуть, що все йде за їхнім планом. Щодо тренувальних майданчиків — їх недостатньо", — сказав Зеленський.

Глава держави уточнив, що військове керівництво працює над розширенням тренувальних майданчиків на території України, а також зазначив, що можна створити додаткові місця для навчання закордоном.

"Що стосується, чи можна їх розширити — вже йде розширення. Що стосується, чи можна розширити базу за кордоном — так", — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, 14 липня Володимир Зеленський заявив, що мирний план для другого Саміту миру буде повністю готовий до листопада 2024 року.

У цей же день глава держави повідомив, що українське підприємство є лідером серед усіх європейських заводів за кількістю вироблених у місяць самохідних артилерійських установок.