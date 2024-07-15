"Серьезная работа": в Харьковской области наступление РФ провалилось, — Зеленский (видео)

Президент отметил, что наиболее сложное положение — на востоке Украины. По данным разведки, из-за остановки продвижения ВС РФ в Харьковской области в этот район были стянуты войска, стоявшие вдоль границы с Украиной.

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Наступление российских войск в Харьковской области остановлено украинскими защитниками и соответствующим оружием. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с журналистами 15 июля.

"Наступления могут быть. Я считаю, что на востоке самая сложная ситуация. По моему мнению и мнению командования Вооруженных сил Украины… мы считаем, что в Харьковской области сделана серьезная работа, чтобы сделать невозможным серьезное наступление с севера", — сказал президент.

По данным разведки, из-за остановки продвижения ВС РФ в Харьковской области в этот район были стянуты войска, стоявшие вдоль границы Украины.

Владимир Зеленский — о наступлении российских войск в Харьковской области

В ходе пресс-конференции Зеленский также сообщил, какое количество систем ПВО Patriot необходимо Украине, чтобы закрыть небо над Украиной. Он также сказал, что еще остаются несколько стран, которые могли бы помочь с поставками этих ЗРК, но сделать это без США невозможно.

Глава государства также поставил задачу подготовить мирный план к ноябрю этого года и упомянул о том, что на следующем Саммите мира стоит также ожидать и делегации из РФ.

Напомним, что из общего количества САУ, которые производит европейская промышленность, больше всего выпускается именно на украинских заводах.

Также сообщалось, что Зеленский прокомментировал возможное возвращение в Белый дом Дональда Трампа и выразил готовность работать с ним. По его словам, настроения в Республиканской партии разные, но большинство поддерживает Украину.