Воинов сложнее обучить, чем водителей или мойщиков туалетов: темпы мобилизации удвоились, — Reuters

По словам журналистов, заявленная властями цифра новобранцев в 200 тысяч к концу года воодушевляет. Но еще важнее их подготовить и правильно распределить на передовой. По военного аналитика Матье Булега, в человеческий капитал необходимо инвестировать разумно и эффективно.

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За период с мая по июнь темпы мобилизации в ВСУ выросли вдвое, если сравнивать с двумя прошлыми месяцами. Об этом пишет Reuters со ссылкой на Минобороны Украины.

Спикер оборонного ведомства Богдан Сеник считает это "позитивной тенденцией", а средний возраст мобилизованных по-прежнему остается на уровне 40 лет. Общая численность мобилизованных не разглашается как военная тайна.

По данным журналистов, сейчас в ВСУ находится примерно 1 млн граждан, многие измотаны и нуждаются в ротации после, по сути, беспрерывной службы на протяжении более двух лет.

Журналисты отмечают, что хотя численность мужчин, которые пришли в армейские ряды, с недавних пор, возможно, и возросла. Но все же, по словам одного из военнослужащих с позывным "Фантомас", сейчас уже с меньшей готовностью хотят воевать.

По словам авторов публикации, в пригороде Киева один из мужчин, увидев приближающийся военный патруль, зашел в ближайший магазин. Еще один отказался остановиться, другие же молча согласились ответить на вопросы военных.

"Сейчас, насколько мне известно, большинство в очередях [в ТЦК] — это люди, которые хотят получить какую-то отсрочку", — сказал 36-летний военнослужащий, которого сопровождали журналисты во время недавнего "мобилизационного патрулирования" по украинской столицы.

Заместитель директора ТЦК, в котором работает военный с упомянутым позывным, сказал, что в ВСУ "приходит больше, чем успевают принять", а "порой процедуры затягиваются до часа ночи".

Также по словам военного, согласившегося поделиться сведениями на условиях анонимности, "очень, очень большая" часть мужчин пытается получить хоть какую-то отсрочку. Но он сказал, что все идет по плану.

"Мы выполняем вверенные задачи, не скажу, что на 100%, но неплохо", — уточнил он.

Секретарь комитета ВР по национальной безопасности Роман Костенко считает, что Украина легко выполнит мобилизационный план — 200 тысяч новобранцев к концу года. Впоследствии это должно позволить провести демобилизацию некоторых военнослужащих. Хотя без пропорционального резерва армию это ослабит.

Вместе с тем, по мнению военного аналитика Матье Булега из Центра анализа европейской политики, 200 тысяч новобранцев звучит воодушевляюще, но более важная задача — подготовить их должным образом и должным образом распределить на передовой.

По его словам, человеческий капитал необходимо инвестировать разумно и эффективно там, где это требуется. Потому что "воинов, к примеру, сложнее обучить, чем водителей грузовиков или мойщиков уборных".

Высокопоставленный представитель НАТО на прошлой неделе заявил, что в РФ на фоне "очень высоких потерь" вербуют на войну около 30 тысяч ежемесячно. Сообщалось также, что российским войскам не хватает боеприпасов и личного состава, чтобы начать очередное крупное наступление.

Немецкое издание Die Welt писало, что Украине нужно мобилизовать по 50 тыс. человек ежеквартально и хотя бы 200 тыс. до конца 2024 года. Источники издания говорят, что в последние месяцы наблюдается "значительное" отставание от заявленной цели.

Напомним, что командир подразделения БПЛА 15 июля заявил, что обеспокоен мобилизацией всех инженеров.

Также Фокус в своем материале за 15 мая объяснял, кого в первую очередь призовут в ВСУ после обновления данных.