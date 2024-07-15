Воїнів складніше навчити, ніж водіїв або мийників туалетів: темпи мобілізації подвоїлися, — Reuters

За словами журналістів, заявлена владою цифра новобранців у 200 тисяч до кінця року надихає. Але ще важливіше їх підготувати та правильно розподілити на передовій. За словами військового аналітика Матьє Булеги, людський капітал необхідно інвестувати розумно й ефективно.

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За період з травня по червень темпи мобілізації в ЗСУ зросли вдвічі, якщо порівнювати з двома минулими місяцями. Про це пише Reuters із посиланням на Міноборони України.

Спікер оборонного відомства Богдан Сеник вважає це "позитивною тенденцією", а середній вік мобілізованих, як і раніше, залишається на рівні 40 років. Загальна чисельність мобілізованих не розголошується як військова таємниця.

За даними журналістів, зараз у ЗСУ перебуває приблизно 1 млн громадян, багато хто виснажений і потребує ротації після, по суті, безперервної служби впродовж понад двох років.

Журналісти зазначають, що хоча чисельність чоловіків, які прийшли до армійських лав, віднедавна, можливо, і зросла. Але все ж, за словами одного з військовослужбовців із позивним "Фантомас", нині вже з меншою готовністю хочуть воювати.

За словами авторів публікації, у передмісті Києва один із чоловіків, побачивши військовий патруль, що наближається, зайшов до найближчого магазину. Ще один відмовився зупинитися, інші ж мовчки погодилися відповісти на запитання військових.

"Зараз, наскільки мені відомо, більшість у чергах [до ТЦК] — це люди, які хочуть отримати якусь відстрочку", — сказав 36-річний військовослужбовець, якого супроводжували журналісти під час нещодавнього "мобілізаційного патрулювання" українською столицею.

Заступник директора ТЦК, у якому працює військовий зі згаданим позивним, сказав, що в ЗСУ "приходить більше, ніж встигають прийняти", а "часом процедури затягуються до першої години ночі".

Також за словами військового, який погодився поділитися відомостями на умовах анонімності, "дуже, дуже велика" частина чоловіків намагається отримати хоч якусь відстрочку. Але він сказав, що все йде за планом.

"Ми виконуємо ввірені завдання, не скажу, що на 100%, але непогано", — уточнив він.

Секретар комітету ВР з національної безпеки Роман Костенко вважає, що Україна легко виконає мобілізаційний план — 200 тисяч новобранців до кінця року. Згодом це має дозволити провести демобілізацію деяких військовослужбовців. Хоча без пропорційного резерву армію це послабить.

Водночас, на думку військового аналітика Матьє Булеги з Центру аналізу європейської політики, 200 тисяч новобранців звучить натхненно, але важливіше завдання — підготувати їх належним чином і належним чином розподілити на передовій.

За його словами, людський капітал необхідно інвестувати розумно й ефективно там, де це потрібно. Тому що "воїнів, наприклад, складніше навчити, ніж водіїв вантажівок або мийників убиралень".

Високопоставлений представник НАТО минулого тижня заявив, що у РФ на тлі "дуже високих втрат" вербують на війну близько 30 тисяч щомісяця. Повідомлялося також, що російським військам не вистачає боєприпасів і особового складу, щоб почати черговий великий наступ.

Німецьке видання Die Welt писало, що Україні потрібно мобілізувати по 50 тис. осіб щокварталу і хоча б 200 тис. до кінця 2024 року. Джерела видання кажуть, що останніми місяцями спостерігається "значне" відставання від заявленої мети.

Нагадаємо, що командир підрозділу БПЛА 15 липня заявив, що стурбований мобілізацією всіх інженерів.

Також Фокус у своєму матеріалі за 15 травня пояснював, кого насамперед призвуть до ЗСУ після оновлення даних.