Машина для горных операций: Индия представила прототип легкого танка Zorawar (видео)

Индийские вооруженные силы нуждаются в подобной технике, которая могла бы эффективно выполнять задачи в горной местности и при этом противостоять китайским танкам Type 15.

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Недавно Индия представила прототип легкого танка Zorawar, предназначенного для действий в горной местности вдоль границы с Китаем. Презентация нового танка состоялась на фоне вспышки насилия на границе с Китаем в середине 2020 года и в связи с этим поиска Министерством обороны Индии более маневренных боевых бронированных машин. Об этом 15 июля рассказали обозреватели Defense News.

Сообщается, что проект Zorawar стал результатом совместной работы частной компании Larsen & Toubro (L&T) и государственной Организации оборонных исследований и разработок (DRDO).

Презентация прошла на заводе L&T в Хаджире, штат Гуджарат. Индийская армия уже заказала 59 танков, однако, по словам главы DRDO, Самира В. Каматха, серийное производство Zorawar начнется не раньше 2027 года.

"Теперь первый прототип будет проходить опытно-конструкторские испытания в течение следующих шести месяцев, а затем мы будем готовы предложить его нашим пользователям для испытаний", — отметил он.

Перспективы танка Zorawar

Планируется, что сначала танк пройдет испытания в пустыне и на большой высоте, после чего индийская армия проведет свои собственные масштабные тестирования.

Между тем обозреватели отметили, что несмотря на оптимистичные прогнозы, индийские оборонные закупки часто сталкиваются с задержками. Ни DRDO, ни L&T не ответили на вопрос Defense News о том, насколько они уверены в соблюдении графика.

Технические особенности

Хотя индийская оборонная политика направлена на внедрение отечественных технологий, Zorawar использует множество иностранных решений. Танк оснащен башней Cockerill 3105 из Бельгии, прицелами Safran Paseo из Франции и иностранным двигателем. Однако до сих пор неизвестно, какой именно двигатель будет использован в серийном производстве: Cummins серии VTA903E или MTU 8V199 TE21.

105-миллиметровое орудие танка оснащено автоматической системой заряжания, что позволяет экипажу состоять всего из трех человек. Также на танке установлены коаксиальный 7,62-мм пулемет, дистанционная 12,7-мм орудийная установка и две противотанковые ракеты. Машина движется на композитных резиновых гусеницах и обладает амфибийными возможностями.

Анализируя известную информацию о танке специалисты соглашаются с тем, что Zorawar значительно легче существующих танков индийской армии, что делает его более подходящим для борьбы с 36-тонными китайскими танками Type 15. Видимо поэтому в военном проекте Индии от декабря 2022 года указана потребность в 315 легких танках.

Важно

Ответ китайскому ZTQ-15: Индия начала испытания легкого танка Zorawar

Ранее сообщалось, что в Индии разработали гибридный танк, скрестив Т-72 и Т-90 и дала название машины Т-79 Kumbhkaran или Nigama.