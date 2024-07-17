Машина для гірських операцій: Індія представила прототип легкого танка Zorawar (відео)

Індійські збройні сили потребують подібної техніки, яка могла б ефективно виконувати завдання в гірській місцевості і при цьому протистояти китайським танкам Type 15.

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Нещодавно Індія представила прототип легкого танка Zorawar, призначеного для дій у гірській місцевості вздовж кордону з Китаєм. Презентація нового танка відбулася на тлі спалаху насильства на кордоні з Китаєм у середині 2020 року і у зв'язку з цим пошуку Міністерством оборони Індії більш маневрених бойових броньованих машин. Про це 15 липня розповіли оглядачі Defense News.

Повідомляють, що проєкт Zorawar став результатом спільної роботи приватної компанії Larsen & Toubro (L&T) і державної Організації оборонних досліджень і розробок (DRDO).

Презентація відбулася на заводі L&T у Хаджирі, штат Гуджарат. Індійська армія вже замовила 59 танків, однак, за словами глави DRDO, Саміра В. Каматха, серійне виробництво Zorawar почнеться не раніше ніж у 2027 році.

"Тепер перший прототип проходитиме дослідно-конструкторські випробування протягом наступних шести місяців, а потім ми будемо готові запропонувати його нашим користувачам для випробувань", — зазначив він.

Перспективи танка Zorawar

Планується, що спочатку танк пройде випробування в пустелі та на великій висоті, після чого індійська армія проведе свої власні масштабні тестування.

Тим часом оглядачі зазначили, що попри оптимістичні прогнози, індійські оборонні закупівлі часто стикаються із затримками. Ні DRDO, ні L&T не відповіли на запитання Defense News про те, наскільки вони впевнені в дотриманні графіка.

Технічні особливості

Хоча індійська оборонна політика спрямована на впровадження вітчизняних технологій, Zorawar використовує безліч іноземних рішень. Танк оснащений вежею Cockerill 3105 з Бельгії, прицілами Safran Paseo з Франції та іноземним двигуном. Однак досі невідомо, який саме двигун буде використаний у серійному виробництві: Cummins серії VTA903E або MTU 8V199 TE21.

105-міліметрове знаряддя танка оснащене автоматичною системою заряджання, що дає змогу екіпажу складатися лише з трьох осіб. Також на танку встановлено коаксіальний 7,62-мм кулемет, дистанційну 12,7-мм гарматну установку і дві протитанкові ракети. Машина рухається на композитних гумових гусеницях і має амфібійні можливості.

Аналізуючи відому інформацію про танк, фахівці погоджуються з тим, що Zorawar значно легший за наявні танки індійської армії, що робить його більш придатним для боротьби з 36-тонними китайськими танками Type 15. Мабуть тому у військовому проєкті Індії від грудня 2022 року вказана потреба в 315 легких танках.

Важливо

Відповідь китайському ZTQ-15: Індія почала випробування легкого танка Zorawar

Раніше повідомлялося, що в Індії розробили гібридний танк, схрестивши Т-72 і Т-90, і дала назву машині Т-79 Kumbhkaran або Nigama.