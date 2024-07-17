В Польше арестовали имущество руководства Bumar-Łabędy из-за срыва модернизации Leoaprd 2

Члены наблюдательного совета пошли на контракт с Госказначейством несмотря на то, что были технически и технологически не готовы к модернизации Leopard 2A4.

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Прокуратура Первого отдела по борьбе с экономической преступностью в Катовице подала обвинительный акт против членов правления и наблюдательного совета Zakłady Mechaniczne Bumar-Łabędy SA в Гливице. Об этом сообщает Defence 24.

Семь членов правления и наблюдательного совета действовали во вред компании в связи с подготовкой и подписанием контракта с Госказначейством на модернизацию танков Leopard 2. Их обвиняют в невыполнении взятых на себя обязательств. Zakłady Mechaniczne Bumar-Łabędy SA не был готов и способен к модернизации 128 танков Leopard 2A4 до стандарта Leopard 2PL.

В итоге контракт с производителем принес значительный материальный ущерб на общую сумму не менее 38,6 млн злотых и создали прямую угрозу убытков на сумму еще минимум 215 млн злотых.

К обвиняемым применены меры пресечения в виде имущественных поручительств. Также для возмещения ущерба арестовано имущество обвиняемых. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Leopard 2A4 в Польше модернизируют до версии 2PL. В рамках программы танки получили усиленное бронирование башни, тепловизор KLW-1 Asteria для командира и наводчика. Также адаптировали машину под самые современные боеприпасы DM63A1 и программируемые осколочно-фугасные снаряды DM-11.

Напомним, 11 января польская армия получила модернизированные Leopard 2PLM1.

15 июля Испания отправила в Украину дополнительную партию танков Leopard 2A4 после ремонтных работ.