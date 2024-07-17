В Польщі арештували майно керівників Bumar-Łabędy через зрив модернізації Leoaprd 2

Члени наглядової ради пішли на контракт із Держказначейством попри те, що були технічно та технологічно неготовими до модернізації Leopard 2A4.

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Прокуратура Першого відділу боротьби з економічною злочинністю в Катовіце подала обвинувальний акт проти членів правління та наглядової ради Zakłady Mechaniczne Bumar-Łabędy SA в Глівіце. Про це повідомляє Defence 24.

Семеро членів правління та наглядової ради діяли на шкоду компанії у звʼязку з підготовкою та підписання контракту з Держказначейством на модернізацію танків Leopard 2. Їх звинувачують у невиконанні взятих на себе зобовʼязань. Zakłady Mechaniczne Bumar-Łabędy SA не був готовий й здатним до модернізації 128 танків Leopard 2A4 до стандарту Leopard 2PL.

У підсумку контракт з виробником приніс значної матеріальної шкоди на загальну суму щонайменше 38,6 млн злотих й створили пряму загрозу збитків на суму ще мінімум 215 млн злотих.

До обвинувачених застосовано запобіжні заходи у вигляді майнових поручительств. Також для відшкодування шкоди арештовано майно обвинувачених. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Leopard 2A4 у Польщі модернізують до версії 2PL. В межах програми танки отримали посилене бронювання башти, тепловізор KLW-1 Asteria для командира та навідника. Також адаптували машину під найсучасніші боєприпаси DM63A1 й програмовані осколково-фугасні снаряди DM-11.

Нагадаємо, 11 січня польська армія отримала модернізовані Leopard 2PLM1.

15 липня Іспанія відправила в Україну додаткову партію танків Leopard 2A4 після ремонтних робіт.