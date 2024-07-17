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Воєнний фокус

В Польщі арештували майно керівників Bumar-Łabędy через зрив модернізації Leoaprd 2

танки Leopard 2PL, польська модернізація Leopard 2PL
Leopard 2PL під час навчань

Члени наглядової ради пішли на контракт із Держказначейством попри те, що були технічно та технологічно неготовими до модернізації Leopard 2A4.

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Прокуратура Першого відділу боротьби з економічною злочинністю в Катовіце подала обвинувальний акт проти членів правління та наглядової ради Zakłady Mechaniczne Bumar-Łabędy SA в Глівіце. Про це повідомляє Defence 24.

Семеро членів правління та наглядової ради діяли на шкоду компанії у звʼязку з підготовкою та підписання контракту з Держказначейством на модернізацію танків Leopard 2. Їх звинувачують у невиконанні взятих на себе зобовʼязань. Zakłady Mechaniczne Bumar-Łabędy SA не був готовий й здатним до модернізації 128 танків Leopard 2A4 до стандарту Leopard 2PL.

У підсумку контракт з виробником приніс значної матеріальної шкоди на загальну суму щонайменше 38,6 млн злотих й створили пряму загрозу збитків на суму ще мінімум 215 млн злотих.

До обвинувачених застосовано запобіжні заходи у вигляді майнових поручительств. Також для відшкодування шкоди арештовано майно обвинувачених. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Leopard 2A4 у Польщі модернізують до версії 2PL. В межах програми танки отримали посилене бронювання башти, тепловізор KLW-1 Asteria для командира та навідника. Також адаптували машину під найсучасніші боєприпаси DM63A1 й програмовані осколково-фугасні снаряди DM-11.

Нагадаємо, 11 січня польська армія отримала модернізовані Leopard 2PLM1.

15 липня Іспанія відправила в Україну додаткову партію танків Leopard 2A4 після ремонтних робіт.