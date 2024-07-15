Іспанія відправила в Україну 10 танків Leopard 2 і партію ПТКР, — Міноборони

Цю техніку було відновлено на потужностях іспанської компанії Santa Bárbara Sistemas і вона пройшла відповідне обслуговування і тестування.

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Уряд Іспанії в рамках військової допомоги відправив до України 10 основних бойових танків Leopard 2A4, а також велику партію протитанкових ракет та інше озброєння. Про це 15 липня повідомила пресслужба Міноборони Іспанії.

Як раніше повідомлялося, на потужностях іспанської компанії Santa Bárbara Sistemas було завершено ремонтні роботи з відновлення 10 танків Leopard 2. Тепер цю техніку, пройшовши відповідні налаштування і тестування, незабаром буде передано українським військовим.

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У рекордні терміни: Іспанія завершила ремонт десяти танків Leopard 2A4 для ЗСУ

"Очікується, що судно (з обладнанням, — прим. ред) прибуде в польський порт до наступних вихідних. Після прибуття до Польщі вантаж почне захищене транспортування суходолом до місця доставлення в Збройні сили України", — йдеться в повідомленні.

Крім танків і ПТКР українські війська отримають інженерну техніку, зокрема різні екскаватори.

Таким чином, загальна кількість танків Leopard 2, наданих українською стороною, досягла 20 одиниць. При цьому уточнюється, що до осені поточного року Сили оборони України мають отримати наступну партію з 19 танків Leopard 2A4.

Раніше повідомлялося, що європейське об'єднання оборонних компаній KNDS представило варіант танка Leopard з індексом 2 A-RC 3.0. Машина створена на базі гусеничного шасі Leopard 2 і оснащена революційною безпілотною вежею.