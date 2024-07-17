Готовят новые атаки: ВС РФ начали перегруппировывать штурмовые группы на Харьковщине (карта)

По данным ОТУ "Харьков", за последние сутки удалось отбить 5 штурмов противника, а также нанести ему урон. Оккупанты потеряли более 100 человек личного состава, а также танки и артсистемы.

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Более двух месяцев назад российские оккупанты начали попытку наступления в Харьковской области, но так и не смогли добиться существенных успехов. Теперь на этом направлении противник перегруппировывает штурмовые группы. Об этом говорится в публикации ОТУ "Харьков" в Telegram.

По данным командования, за прошедшие сутки на Харьковскому направлении произошло сразу семь боевых столкновений. Они были сосредоточены в районе населенных пунктов Глубокое и Волчанск. Силам обороны удалось отбить 5 штурмов противника, а еще три на момент публикации поста продолжались.

Россияне в Харьковской области начали готовиться к новым штурмам Фото: DeepStateMAP

"Враг пытается провести перегруппировку своих штурмовых групп из состава 155 ОБРМП ТОФ и 18 МСК 11 АК в районе населенных пунктов Глубокое. А также осуществляет подготовку штурмовых групп из состава 138 ОМСБР 6А к атакам в Волчанске. Наши войска продолжают мероприятия по усилению устойчивости обороны", — говорится в сообщении.

При этом потери ВС РФ также колоссальные. Если говорить о личном составе, то за сутки противник лишился 102 оккупантов. Было уничтожено и повреждено еще немало техники — 3 танка, 1 противотанковое средство, 7 артиллерийских систем, 10 автомобилей, 2 единицы специальной техники, 38 БПЛА. Уничтожено 49 укрытий и 2 пункта хранения боекомплекта.

Напомним, 16 июля сообщалось, что россияне на Харьковском направлении умирают целыми дивизиями, о чем заявило командование 3-й штурмовой бригады. Майор ВСУ Максим Жорин подчеркнул, что замыслы российских оккупантов прорываться на этом участке фронта с двух сторон "не очень удались".