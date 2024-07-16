Россияне на Харьковском направлении умирают целыми дивизиями, — командование 3-й ОШБр

Максим Жорин подчеркнул, что замыслы российских оккупантов прорываться на Харьковщину с двух сторон "не очень удались".

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Российские оккупационные войска на Харьковском направлении несут огромные потери — гибнут целыми дивизиями. Об этом сообщил заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Максим Жорин.

"Потери у них действительно огромные, уже на уровне дивизий. Некоторые дивизии им вообще сейчас приходится выводить и менять. Замыслы прорываться на Харьковщине с двух сторон пока РФ не очень удались", — отметил Жорин.

пост Жорина Фото: Скриншот

В то же время он пояснил, что пока речь не идет о том, что на Харьковском направлении уже все спокойно.

"Это лишь очередная партия россиян, за которой будут новые — и люди, и техника, и попытки прорывов. Враг все равно постоянно пытается давить, проводя локальные штурмы и заменяя разбитые подразделения", — подчеркнул Жорин.

Отметим, что дивизия — это основное тактическое соединение в различных видах вооруженных сил, которое насчитывает от 6 000 до 25 000 солдат.

Напомним, 16 июля Максим Жорин сообщил, что российские оккупанты пытаются наступать на позиции украинских защитников по всей линии фронта, однако несут огромные потери.

11 июля Жорин заявил, что вооруженные силы Российской Федерации планировали осуществить прорыв и продвинутся в районе Боровой Харьковской области, однако украинские бойцы разрушили замысел врага.