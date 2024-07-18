Крынки почти уничтожены, но украинские военные продолжают держать оборону

В Морской пехоте ВСУ заявили, что ольшинство основных позиций украинских войск в селе Крынки вследствие интенсивного, комбинированного и длительного вражеского огневого воздействия, были разрушены до основания.

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Силы обороны Украины продолжают выполнять боевые задачи на левом берегу Днепра, в том числе возле населенного пункта Крынки. Об этом сообщили в пресс-службе Морской пехоты ВСУ.

Отмечается, что большинство основных позиций украинских войск в селе Крынки вследствие интенсивного, комбинированного и длительного вражеского огневого воздействия, были разрушены до основания.

"Следует добавить, что село практически полностью уничтожено вражескими обстрелами", — сказано в сообщении.

В Морской пехоте заявили, что украинские защитники и дальше находятся на определенных позициях и плацдармах на левобережье Днепра, уничтожают оккупантов и наносят российской армии ощутимые потери.

Вывод ВСУ из Крынок: что известно

Напомним, 16 июля СМИ со ссылкой на источник в Генштабе ВСУ сообщили, что украинские военные вышли из Крынок Херсонской области. По его словам, боевые действия сместились на острова, поскольку держать рубеж в населенном пункте не было смысла из-за разрушений.

Позже военный эксперт, сотрудник СБУ (2004-2015 гг.) Иван Ступак заявил, что вывод Сил обороны из Крынок на левом берегу Херсонской области состоялся раньше. Украинские военные держали оборону в Крынках на левом берегу столько, сколько это было уместно. По словам военного эксперта Ивана Ступака, от поселка осталось только название.

Также журналисты "Слідства.Інфо" рассказали, во время обороны населенного пункта без вести пропали сотни украинских военных. Поселок удерживали бригады морской пехоты и подразделения бригад ТрО.