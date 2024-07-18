Кринки майже знищені, але українські військові продовжують тримати оборону

У Морській піхоті ЗСУ заявили, що більшість основних позицій українських військ у селі Кринки внаслідок інтенсивного, комбінованого і тривалого ворожого вогневого впливу було зруйновано вщент.

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Сили оборони України продовжують виконувати бойові завдання на лівому березі Дніпра, зокрема біля населеного пункту Кринки. Про це повідомили у пресслужбі Морської піхоти ЗСУ.

Зазначається, що більшість основних позицій українських військ у селі Кринки, внаслідок інтенсивного, комбінованого та тривалого ворожого вогневого впливу, було зруйновано вщент.

"Слід додати, що село практично повністю знищене ворожими обстрілами", — сказано в повідомленні.

У Морській піхоті заявили, що українські захисники й надалі перебувають на визначених позиціях і плацдармах на лівобережжі Дніпра, знищують окупантів і завдають російській армії відчутних втрат.

Виведення ЗСУ з Кринок: що відомо

Нагадаємо, 16 липня ЗМІ з посиланням на джерело в Генштабі ЗСУ повідомили, що українські військові вийшли з Кринок Херсонської області. За його словами, бойові дії змістилися на острови, оскільки тримати рубіж у населеному пункті не було сенсу через руйнування.

Пізніше військовий експерт, співробітник СБУ (2004-2015 рр.) Іван Ступак заявив, що виведення Сил оборони з Кринок на лівому березі Херсонської області відбулося раніше. Українські військові тримали оборону в Кринках на лівому березі стільки, скільки це було доречно. За словами військового експерта Івана Ступака, від селища залишилася тільки назва.

Також журналісти "Слідства.Інфо" розповіли, під час оборони населеного пункту безвісти зникли сотні українських військових. Селище утримували бригади морської піхоти та підрозділи бригад ТрО.