Пик наступления РФ прошел: самая страшная ситуация на фронте уже позади, — Дикий (видео)

Ветеран АТО Евгений Дикий заявил, что наступательный потенциал РФ иссякает. Более того, россияне понимают, что победа на фронте им не светит.

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Инициатива на линии фронта будет постепенно переходить на сторону Сил обороны Украины. Об этом заявил военный эксперт, ветеран АТО Евгений Дикий в эфире телеканала "Еспресо".

По его словам, россияне продолжают давить на украинские позиции. Однако Силы обороны сдерживают врага.

"Принципиальных изменений не происходит. Вся эта масса, которую россияне смогли собрать за прошлый год, давит на нашу оборону. Впрочем, стоит заметить, что за все это время массового давления ни одна линия обороны не была прорвана россиянами", — сказал Дикий.

Он также отметил, что ВС РФ не смогут проводить наступательные действия. Есть направления, где ситуация очень тяжелая. Например, Торецкое и Покровское направления. На Харьковщине же ВСУ успешно проводят контратакующие действия.

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"Там враг уже не планирует наступать, а пытается окопаться и закрепиться", — объяснил Дикий.

По его словам, наступательный потенциал РФ иссякает. Более того, россияне понимают, что победа на фронте им не светит.

"Да, еще где-то они смогут продвинуться. В частности, у них реальной целью является полный захват Донецкой и Луганской области", — рассказал он.

Дикий отметил, что дальше Донбасса ВС РФ не продвинутся. Это понимает и командование оккупантов.

"Пик наступления россиян уже прошел. В частности, зима-весна этого года. Соответственно, для нас страшная ситуация на фронте уже позади. У нас улучшается ситуация с мобилизацией и фронт этого пока не почувствовал. То есть ситуация на фронте, хотя и медленно, но будет меняться в нашу сторону". — добавил он.

Евгений Дикий о ситуации на фронте

Напомним, в ВСУ показали, как экзаменуемые из подразделения "Шквал" выбили россиян с позиций в Донецкой области. Бойцы "Шквала" штурмовали позиции российских оккупантов под прикрытием БМП Bradley. Они десантировались и отработали по российской пехоте, заняв позиции.

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ активизировали использование дронов для сброса противотанковых мин ТМ-62. БПЛА обладают современными системами навигации и целеуказания. Поэтому данный метод позволяет точно размещать мины в стратегически важных местах, что значительно увеличивает их эффективность.