"Пополнение сознательных людей": Жорин высказался о темпах мобилизации после принятия закона

По словам заммкомандира Третьей штурмовой бригады, принятое на законодательном уровне решение побудило многих граждан записаться в ряды ВСУ. В то же время, он по-прежнему считает, что эту проблему нужно было решать раньше.

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В середине мая спустя много месяцев был принят закон о мобилизации и он уже принес первые положительные результаты, хоть некоторые и считают, что это можно было сделать раньше. Об этом высказался майор ВСУ и заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин в интервью для NV.

По его словам, он может говорить только о результате, который ощущает его бригада. Хоть закон и приняли с большой задержкой и "не полноценно", он дал определенный эффект. Волна людей уже заключила контракт с 3-й ОШБр.

"Это люди, которые колебались, это люди, которые что-то ждали, думали. И принятие этого закона побудило их к более быстрому принятию решения, которое, на самом деле, является взвешенным, абсолютно взрослым и здоровым. Потому что нормальный человек, я думаю, выберет все же сам, куда идти, кем служить, как помогать, какое подразделение, специальность и все остальное, чем ждать, пока тебя заберут и отправят в бригаду или в подразделение, или вообще род войск, который будет абсолютно не твой, мягко говоря", — заявил Максим Жорин.

Отдельно майор ВСУ добавил, что приток кадров в бригаду случился и насколько ему известно, то после принятия закона в целом удалось пополнить и создать определенные резервы, то есть результаты есть.

"Такие ли они, как хотелось бы, мне сложно говорить, потому что я не оперирую общими цифрами по Вооруженным силам. Но могу сказать за нас, за 3-ю ОШБр. Мы пополнение сознательных людей с добровольным решением получили", — подытожил Максим Жорин.

Напомним, 16 июля сообщалось, что замкомандира 3-й Штурмовой бригады рассказал о стратегии ВС РФ, которая ведет к потерям. По словам Максима Жорина, противник создает специальные батальоны, которые должны выполнять одну задачу — добежать до позиций ВСУ. В большинстве случаев Силы обороны ликвидируют их еще на начальных этапах, ведь уровень подготовки личного состава противника сомнительный.