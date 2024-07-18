"Не бывает одной причины": военный психолог объяснил самоубийства в ВС РФ

Эксперт Андрей Козинчук рассказал, что мобилизованные россияне переживают шок на фронте. По его словам, это объясняется двумя методами вербовки в России.

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Командир взвода 95 ОДШБр ВСУ Станислав Краснов рассказал, что на Торецком направлении раненые российские оккупанты часто совершают самоубийства. Военный психолог Андрей Козинчук в комментарии УНИАН 18 июля объяснил, почему вражеские бойцы решаются лишить себя жизни.

"Вообще, когда происходит суицид, — никогда не бывает одной причины. Суицид — это всегда совокупность всего. Но, в основном, заключается в одном: что человек не вывозит", — пояснил он.

Психолог объяснил, что мобилизованные россияне сталкиваются с несоответствием того, что им рассказывали, с реальностью.

"Потому, что когда их вербуют, то их вербуют двумя способами. Первый — это "плюшки": вы получите миллион долларов в час, вы все станете депутатами Государственной думы... И второе — это запугивание", — отметил Козинчук.

Однако действительно оказываясь на передовой, захватчики видят, что им наврали.

"Страх является очень сильной штукой. Потому что, когда они ранены, или они не выполнили задание, или их там разбили, то, опять же, из-за той же пропаганды они боятся возвращаться", — рассказал эксперт.

Он объяснил, что к самоубийству также вражеских военных подталкивает и мысль, что смерть спишут как "боевую".

"И семья получает свою "Ладу Гранту" белого цвета", — добавил Козинчук.

Напомним, украинские военные впервые поразили САУ "Мальва". Удар по новейшей российской установке нанес дрон-камикадзе.

Майор ВСУ и заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин предупредил, что Силам обороны удалось остановить наступление РФ в Харьковской области, но враг готовится ко второй попытке.