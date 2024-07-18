"Не буває однієї причини": військовий психолог пояснив самогубства в ЗС РФ

Експерт Андрій Козінчук розповів, що мобілізовані росіяни переживають шок на фронті. З його слів, це пояснюється двома методами вербування у Росії.

Related video

Командир взводу 95 ОДШБр ЗСУ Станіслав Краснов розповів, що на Торецькому напрямку поранені російські окупанти часто чинять самогубства. Військовий психолог Андрій Козінчук у коментарі УНІАН 18 липня пояснив, чому ворожі бійці наважуються позбавити себе життя.

"Взагалі, коли стається суїцид, — ніколи не буває однієї причини. Суїцид — це завжди сукупність всього. Але, в основному, полягає в одному: що людина не вивозить", — пояснив він.

Психолог пояснив, що мобілізовані росіяни стикають з невідповідністю того, що їм розповідали, з реальністю.

"Тому, що коли їх вербують, то їх вербують двома способами. Перший — це "плюшки": ви отримаєте мільйон доларів на годину, ви всі станете депутатами Державної думи… І друге — це залякування", — зазначив Козінчук.

Однак дійсно опиняючись на передовій, загарбники бачать, що їм набрехали.

"Страх є дуже сильною штукою. Тому що, коли вони поранені, або вони не виконали завдання, або їх там розбили, то, знову ж таки, через ту саму пропаганду вони бояться повертатися", — розповів експерт.

Він пояснив, що до самогубства також ворожих військових підштовхує й думка, що смерть спишуть як "бойову".

"І родина отримує свою "Ладу Гранту" білого кольору", — додав Козінчук.

Нагадаємо, українські військові вперше уразили САУ "Мальва". Удар по новітній російській установці завдав дрон-камікадзе.

Майор ЗСУ та заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін попередив, що Силам оборони вдалося зупинити наступ РФ на Харківщині, але ворог готується до другої спроби.