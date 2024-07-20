Выдерживает подрыв 6 кг тротила: допущен к эксплуатации в ВСУ новый бронеавтомобиль

В Минобороны заявили, что бронеавтомобиль предназначен для эвакуации раненых и травмированных военнослужащих с поля боя.

Related video

В эксплуатацию в Вооруженных силах был допущен новый медицинский бронеавтомобиль отечественного производства "Козак-5МЕД". Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

Отмечается, что бронеавтомобиль предназначен для эвакуации раненых и травмированных военнослужащих с поля боя.

В Минобороны заявили, что "Козак-5МЕД" создан на базе шасси американского тяжелого пикапа Ford F-550 и может транспортировать четырех лежачих раненых или шестерых в сидячем положении, кроме водителя и персонала группы медицинской эвакуации.

Важно

Под Боровой в оккупантов all-inclusive: как изменилась тактика РФ благодаря украинским дронщикам

Сообщается, что автомобиль оснащен дизельным двигателем мощностью более 330 лошадиных сил и автоматической коробкой передач.

В Министерстве обороны заявили, что бронирование медицинского автомобиля обеспечивает защиту экипажа и пассажиров от обломков и шаров калибра 7,62 мм. Кроме того, днище бронеавтомобиля имеет усиленную защиту, которая выдерживает подрыв мощностью эквивалентной 6 килограмм тротила.

Ранее сообщалось, что ВСУ впервые поразили российскую САУ "Мальва" FPV-дроном. Новейшая САУ "Мальва" может вести огонь на расстоянии до 25 километров и впервые была замечена в Украине в июне 2024 года.

Также напомним, полковник Вадим Сухаревский рассказал о концепции войск дронов ВСУ. Так, Вооруженные силы на сегодня имеют 165 моделей беспилотников, заявил командующий Сил беспилотных систем Вадим Сухаревский. Военный назвал это явление "феноменом украинства", которое дает преимущество над ВС РФ.